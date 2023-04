Piacenza besiegt: Primavera in Play-Off-Runde zwei

Bozen – Die Weißroten von Mister Zoran Ljubisic setzen sich im Rückspiel zuhause im FCS Center mit 3:1 gegen Piacenza durch und lösen ihr Ticket für nächste Phase der Endrunde. Dort wartet Pro Vercelli. U17 spielte gegen Cagliari Calcio am letzten Spieltag 1:1-Unentschieden.

Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol zieht in die zweite Runde der Play-Offs von Kreis A ein: die Jungs unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic hatten vor dem Rückspiel im FCS Center zwei von drei möglichen Spielausgängen zur Verfügung, um das große Ziel nach dem 0:0 im Hinspiel zu erreichen, und setzen sich im zweiten Akt gegen Piacenza souverän mit 3:1 (2:0) durch. Nun treffen die Weißroten auf Pro Vercelli, welches in Modena 2:2-Remis (Hinspiel 2:0) gespielt hat: die erste Partie des Zweiteilers in Runde zwei findet nächsten Samstag in der Terra Piemontese statt, die zweite hingegen eine Woche später im FCS Center.

Der FC Südtirol setzt sich – als Tabellenzweiter zum Ende der Regular Season, nur einen Punkt hinter Kreissieger Renate – im Rückspiel von Runde eins vollkommen verdient gegen die Piacentini durch, welche sich nach der regulären Meisterschaft auf Rang 5 befanden. Dabei stellen die Weißroten noch vor der Pause die Weichen auf den Einzug in die nächste Phase, dank der Treffer von Padovani (9.) und Buzi per Elfmeter (39.). Letzterer scheitert außerdem am Pfosten. Nach dem Seitenwechsel stellt Xhafa durch einen weiteren richtigerweise anerkannten Strafstoß auf 3:0 (52.), ehe Piacenza durch Fermi nochmals zum 3:1-Endstand verkürzt (81.).

Nun also wartet das Play-Off-Halbfinale, wenn man so möchte, um den Aufstieg in die Primavera 2 gegen Pro Vercelli, ebenfalls im Format mit Hin- und Rückspiel: sollte nach 180 Minuten nach Resultaten Gleichstand herrschen, kommt die Tordifferenz zum Tragen (Beispiel: Pro Vercelli – FC Südtirol 1:0 (Hinspiel), FC Südtirol – Pro Vercelli 2:0 (Rückspiel) = FCS weiter). Sollte auch diese keinen Sieger hervorbringen, so zieht jene Mannschaft ins doppelte Endspiel gegen den Kreissieger Renate ein, welche zum Ende der Regular Season die bessere Platzierung aufwies – in jenem Falle wäre dies der FC Südtirol.

FC SÜDTIROL – PIACENZA 3:1 (2:0)

FC SÜDTIROL: Harrasser, Balde (67. Konci), Testa (58. Sinn), Kofler, Uez (67.Mayr), Rottensteiner, Loncini, Buccella, Buzi, Lechl (58. Tschigg), Padovani (24. Xhafa)

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Arman, Cangert, Rabanser, Slemmer

Trainer: Zoran Ljubisic

PIACENZA: Vivenzio, Borsatti, Ruiz (57. Fermi), Ubaldi, Ozzabo, Baia, Dalcerri (73. Carollo), D’Ippolito (73. Molinari), Hrom (53. Cozzolino), Sollini (53. Cabella), Binelli

Auf der Ersatzbank: Muzio, Rigo, Bisiom Caravaggi, Garioni, Visione

Trainer: Stefano Parmigiani

SCHIEDSRICHTER: Abdoulaye Diop (Treviglio) | F. Stefano (Padua) & T. Paolo (Schio)

TORE: 1:0 Padovani (9.), 2:0 Buzi (Elfmeter, 39.), 3:0 Xhafa (52.), 3:1 Fermi (81.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Vivenzio (P | 52.), Ozzano (P | 63.), Loncini (FCS | 82.)

U17

Letzter Spieltag für die auf nationaler Ebene agierende U17-Mannschaft des FC Südtirol in Kreis B ihrer Meisterschaft: die Jungs von Mister Momi Hilmi holen im Rahmen von Matchday 26 im FCS Center ein 1:1 (1:0)-Remis gegen Cagliari Calcio. Die zwischenzeitliche Führung für die Weißroten besorgt Stublla in der 7. Minute, die Sarden gleichen nach dem Seitenwechsel durch Medda (70.) aus.

FC SÜDTIROL – CAGLIARI 1:1 (1:0)

FC SÜDTIROL: L. Bonifacio, Losso, Sula, Gander, Bahaj, Naffaa, Margoni (66. Chanii), Fugaro (85. Zejnullahu), Stublla, Costa, Buonavia

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Meraner, Cacciatore, Reng, Redzepi, Hofer

Trainer: Mohamed Hilmi

CAGLIARI: Ruggiu, Piseeddu, Mellino (54. Cossu), Volpe, Russo (75. Cherchi), Minnelli (75. Mereu), Asproni (75. Onda), Lai (60. Medda), Grandu, Melis (60. Smeraldi), Saba

Auf der Ersatzbank: M. Bonifacio

Trainer: Alberto Piras

SCHIEDSRICHTER: Arianna Bazzo (Bozen) | Marco Mulachè & Jonas Giovanardi (Bozen)

TORE: 1:0 Stublla (7.), 1:1 Medda (70.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Bahaj, Sula