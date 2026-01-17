Aktuelle Seite: Home > Sport > Pichler/Edlinger feiern Comebacksieg nach Verletzungspause
Europameister holen dritten Saisonsieg

Pichler/Edlinger feiern Comebacksieg nach Verletzungspause

Samstag, 17. Januar 2026 | 17:59 Uhr
Pichler_Edlinger_Deutschnofen_Foto_Ulrich_Wilhelm
Ulrich Wilhelm
Schriftgröße

Von: mk

Deutschnofen – Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) haben beim FIL Alpin Rodel Weltcup am Samstag einen fulminanten Comebacksieg gefeiert. Nach dreiwöchiger Pause (Pichler hatte sich beim Präparieren der Rodel in den Finger geschnitten) und einer Trainingsfahrt kehrten Pichler/Edlinger mit einem Sieg ins Wettkampfgeschehen zurück.

Der Blick auf die Sektorzeiten zeigt: Auf den ersten Metern fühlten sich Pichler/Edlinger noch nicht wohl, vor allem beim Start dürfte der verletzte Finger noch ein Handicap gewesen sein. Nach drittbester Teilzeit im obersten Abschnitt der 785 Meter langen Naturrodelbahn „Pföslriep“ holten die amtierenden Europameister eine Sektorbestzeit nach der anderen, mit einer Zeit von 59,91 Sekunden blieben die Österreicher als einziges Doppel unter der Schallmauer von einer Minute.

„Das ist wirklich ein gelungenes Comeback, besser geht es nicht. Dass wir nach der Verletzungspause gleich wieder ganz oben am Podium stehen, hätte ich nicht gedacht“, sagte Pichler im Siegerinterview, der sich nun gemeinsam mit Edlinger auf die Titelverteidigung bei den Europameisterschaften in Laas vom 23. bis 25. Januar konzentriert.

Auf den Ehrenplätzen folgen die amtierenden Weltmeister Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA/+0,34 Sekunden) und die amtierenden Juniorenweltmeister Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK/+4,21). Die Mit-Favoriten Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) kamen auf dem Weg zu einem Podestplatz kurz vor dem Ziel von der Strecke ab, sie konnten unverletzt bis ins Ziel weiterfahren und retteten 50 wertvolle Punkte für den Gesamtweltcup.

In der Gesamtwertung führen Lambacher/Lambacher nach vier von sieben Rennen mit 330 Punkten, vor Pichler/Edlinger (300) und Paur/Hofer (290).

Am Sonntag stehen in Deutschnofen drei Rennen auf dem Programm: Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und der Teambewerb, alle Läufe werden im Livestream auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL übertragen.

Das Programm

Sonntag, 18.01.2026

10.00 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

12.15 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

13.30 Uhr: Teambewerb, anschließend Blumenzeremonie

14.00 Uhr: Siegerehrung Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und Teambewerb

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
68
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
64
40 Stunden und nicht mehr
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
52
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
41
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Kommentare
32
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 