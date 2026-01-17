Pichler/Edlinger feiern Comebacksieg nach Verletzungspause

Von: mk

Deutschnofen – Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) haben beim FIL Alpin Rodel Weltcup am Samstag einen fulminanten Comebacksieg gefeiert. Nach dreiwöchiger Pause (Pichler hatte sich beim Präparieren der Rodel in den Finger geschnitten) und einer Trainingsfahrt kehrten Pichler/Edlinger mit einem Sieg ins Wettkampfgeschehen zurück.

Der Blick auf die Sektorzeiten zeigt: Auf den ersten Metern fühlten sich Pichler/Edlinger noch nicht wohl, vor allem beim Start dürfte der verletzte Finger noch ein Handicap gewesen sein. Nach drittbester Teilzeit im obersten Abschnitt der 785 Meter langen Naturrodelbahn „Pföslriep“ holten die amtierenden Europameister eine Sektorbestzeit nach der anderen, mit einer Zeit von 59,91 Sekunden blieben die Österreicher als einziges Doppel unter der Schallmauer von einer Minute.

„Das ist wirklich ein gelungenes Comeback, besser geht es nicht. Dass wir nach der Verletzungspause gleich wieder ganz oben am Podium stehen, hätte ich nicht gedacht“, sagte Pichler im Siegerinterview, der sich nun gemeinsam mit Edlinger auf die Titelverteidigung bei den Europameisterschaften in Laas vom 23. bis 25. Januar konzentriert.

Auf den Ehrenplätzen folgen die amtierenden Weltmeister Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA/+0,34 Sekunden) und die amtierenden Juniorenweltmeister Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK/+4,21). Die Mit-Favoriten Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) kamen auf dem Weg zu einem Podestplatz kurz vor dem Ziel von der Strecke ab, sie konnten unverletzt bis ins Ziel weiterfahren und retteten 50 wertvolle Punkte für den Gesamtweltcup.

In der Gesamtwertung führen Lambacher/Lambacher nach vier von sieben Rennen mit 330 Punkten, vor Pichler/Edlinger (300) und Paur/Hofer (290).

Am Sonntag stehen in Deutschnofen drei Rennen auf dem Programm: Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und der Teambewerb, alle Läufe werden im Livestream auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL übertragen.

Das Programm

Sonntag, 18.01.2026

10.00 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

12.15 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

13.30 Uhr: Teambewerb, anschließend Blumenzeremonie

14.00 Uhr: Siegerehrung Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und Teambewerb