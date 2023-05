Pichler und Hofer gewinnen Berglauf Kaltern-Mendel

Kaltern – Am Sonntag wurde der traditionelle Berglauf von Kaltern auf die Mendel ausgetragen. Der Sieg bei den Männern ging dabei an Fabian Pichler, während bei den Frauen Anna Lena Hofer aus Meran die Schnellste war.

Bei der 39. Auflage der „Volksbanktrophäe“ waren am Wochenende in St. Anton in Kaltern insgesamt 99 Läuferinnen und Läufer am Start. Bei herrlichen Laufbedingungen mussten sie 4,7 km und 860 Höhenmeter hinauf auf die Mendel hinterlegen. Bei den Männern stand Fabian Pichler ganz oben. Das Aushängeschild vom Telmekom Team Südtirol, im Vorjahr noch 14., kam in 35.57 Minuten ins Ziel, mit sechs Sekunden Vorsprung auf den „Azzurro“ Giacomo Spinelli. Das Podium komplettierte der Meraner Armin Gögele in 37.19 Minuten.

Hofer gewinnt bei den Frauen

Bei den Frauen war Anna Lena Hofer eine Klasse für sich. Der Athletin vom Sportclub Meran stand im Ziel die gute Zeit von 40.18 Minuten zu Buche. Damit waren überhaupt nur zehn Männer schneller als Hofer. Die Meranerin setzte sich mit über zwei Minuten Vorsprung auf Teamkollegin Andrea Schweigkofler durch, die die Zeitmessung in 42.23 Minuten stoppte. Dritte wurde eine weitere Meranerin, Juniorin Emily Vucemillo (43.23). Rang 4 ging an Edeltraud Thaler aus Lana.

Ergebnisse Berglauf Kaltern-Mendel „39. Volksbanktrophäe“:

Männer

1. Fabian Pichler (Telmekom Team Südtirol) 35.57 Minuten

2. Giacomo Spinelli 36.03

3. Armin Gögele (SC Meran) 37.19

4. Simon Morandell (Runcard) 37.33

5. Alexander Erhard (Runcard) 37.38

Damen

1. Anna Lena Hofer (SC Meran) 40.18 Minuten

2. Andrea Schweigkofler (SC Meran) 42.23

3. Emily Vucemillo (SC Meran) 43.23

4. Edeltraud Thaler (Telmekom Team Südtirol) 44.32

5. Irene Senfter (ASV Jenesien) 46.27

Maximilian Springeth gewinnt Hochsprung in Como

Am Wochenende ging in Mariano Comense in der Lombardei ein Regionentreffen der U18-Altersklasse über die Bühne. Dabei gelang der Südtirol-Auswahl ein Tagessieg.

Das Meeting in Como war eine Art Ersatzveranstaltung für den ausgefallenen Brixner U18-Klassiker „Brixia Meeting“. In der Lombardei konnte sich vor allem Maximilian Springeth in Szene setzen, der als einziger Südtiroler Athlet ganz oben auf dem Podest stand. Das Aushängeschild vom Athletic Club 96 Bozen entschied den Hochsprung mit 2.00 m für sich. Somit verbesserte Springeth, der am Mittwoch seinen 16. Geburtstag feiert, seine Bestmarke noch einmal um stolze 10 Zentimeter.

Die Landesauswahl holte zudem sechs weitere Medaillen. Im Burschen-Feld gewannen noch Kevin Lubello und Christoph Öttl die Bronzemedaille. Lubello kam im Weitsprung auf 6.18 m, Öttl brachte es im Speerwurf auf 44.22 m. Bei den Damen glänzte die Pustererin Julia Moser. Die Athletin vom SSV Bruneck belegte über 400 m Hürden Platz 2 in 1:05.82 Minuten. 400-m-Ass Elina Neunhäuserer holte Bronze in 1:00.83 Minuten. Rang 3 sicherten sich auch die beiden Meranerinnen Vanessa Russo (800 m) und Emma Ghirardello Pichler (1500 m).

Im Gesamtklassement belegte die Südtirol-Auswahl sowohl bei den Damen als auch bei den Herren den fünften Platz. Den Sieg sicherten sich die Nachwuchssportlerinnen aus der Lombardei, bei den Burschen gewann Lombardei-Insubrien.

Die Südtiroler Ergebnisse beim U18-Regionentreffen in Mariano Comense:

Damen

100m: 6. Sofia Carrella (Athletic Club 96 Bozen) 13.47

100m extra: 8. Viktoria Leitner (SSV Brixen) 13.47

200m: 6. Sofia Carrella (Athletic Club 96 Bozen) 27.93

400m: 3. Elina Neunhäuserer (SSV Bruneck) 1:00.83

800m: 3. Vanessa Russo (Merano Atletica) 2:22.19

1500m: 3. Emma Ghirardello Pichler (SC Meran) 4:53.60

100m Hürden: 4. Julia Moser (SSV Bruneck) 15.93

400m Hürden: 2. Julia Moser (SSV Bruneck) 1:05.82

Hoch: 5. Andrea Brugger (SSV Bruneck) 1.50

Drei: 7. Vittoria Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 9.33

Weit: 5. Ronja Hilber (SV Lana) 4.87

Kugel: 6. Nadia Prato (SG Eisacktal) 8.83

Diskus: 5. Nadia Prato (SG Eisacktal) 27.26

Hammer: 5. Nicole Castlunger (SAF Bolzano) 39.91

Speer: 6. Maria Elisa Barazzuol (SAF Bolzano) 24.22

Staffel 4x100m: 6. Südtirol (Viktoria Leitner, Sofia Carella, Elina Neunhäuserer, Julia Moser) 52.18

Herren

100m: 5. Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 11.47

100m extra: 9. Tom Schluga (SSV Bruneck) 12.25

100m extra: 6. Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 11.51

200m: 7. Mattia Graiff (CSS Leonardo da Vinci) 23.75

400m: 6. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 53.13

800m: 6. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 2:02.18

1500m: 7. David Agethle (SC Meran) 4:20.63

2000 Hindernis: 4. Alex De Carli (SAF Bolzano) 6:50.61

110m Hürden: 4. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 15.14

400m Hürden: 5. Manuel Tschinkel (SG Eisacktal) 1:02.32

Hoch: 1. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 2.00

Stab: 4. Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 3.20

Drei: 6. Mattia Graiff (CSS Leonardo da Vinci) 12.01

Weit: 3. Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 6.18

Kugel: 5. Enrico Flaim (SAF Bolzano) 11.65

Diskus: 6. Leo Masi (SAF Bolzano) 35.73

Hammer: 5. Leo Masi (SAF Bolzano) 28.48

Speer: 3. Christoph Öttl (SC Passeier) 44.22

Staffel 4x100m: 5. Südtirol (Tom Schluga, Mattia Graiff, Hannes Kaserer, Nicolas Fischnaller) 44.81