Piovesana verliert Kampf um EM-Bronze und wird Fünfte

Von: apa

Lubjana Piovesana hat bei den Judo-Europameisterschaften in Podgorica eine Medaille verpasst. Die Wahl-Vorarlbergerin verlor am Donnerstag in der Kategorie bis 63 Kilogramm den Kampf um Bronze gegen die Italienerin Carlotta Avanzato. Piovesana musste sich im Golden Score nach 15 Sekunden mit einer Yuko-Wertung geschlagen geben und belegte Rang fünf.

Die 28-Jährige hatte in ihrem Pool die Slowenin Kaja Kajzer und die Türkin Ayten Yeksan bezwungen und musste sich im Finale um den Gruppensieg der Französin Manon Deketer geschlagen geben. In der Hoffnungsrunde setzte sie sich gegen die Israelin Inbal Shemesh durch, gegen Avanzato verlor sie nach bis dahin souveränem Kampf.

Piovesana, bei Olympia 2024 in Paris Fünfte, bestritt heuer erst ein Turnier und zuletzt ein Trainingslager. Vergangene Woche war die gebürtige Britin noch beim Begräbnis ihres im März verstorbenen jüngeren Bruders Luis.