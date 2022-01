Pircher im Trainingslager in Ancona

Ancona – Der Italienischen Leichtathletikverband FIDAL hat diese Woche acht Mehrkämpfer zum Sichtungstraining nach Ancona einberufen. Unter ihnen auch die Burgstallerin Linda Maria Pircher.

In den Marken findet seit Dienstag ein Camp für acht Mehrkämpfer, vier Damen und vier Herren, statt. In Ancona wird vom 26. bis zum 27. Februar auch die Hallen-Mehrkampf-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse ausgetragen. Das Trainingslager in Ancona mit Linda Maria Pircher endet am morgigen Sonntag. Die 20-jährige Burgstallerin, die beim SV Lana von Gertrud Bacher trainiert wird, holte sich in der vergangenen Saison bei der Italienmeisterschaft in Rovereto die Bronzemedaille im Siebenkampf. Dort stellte sie mit 5.119 Punkten auch ihre bisherige Bestmarke in dieser Disziplin auf. Pircher trainiert in Ancona mit Mehrfach-Italienmeisterin Sveva Gerevini, Italienmeisterin Marta Giovannini, Sara Chiaratti, Zehnkampf-Ass Dario Dester, Lorenzo Modugno, Lorenzo Naidon und Alessandro Sion.

Meranerinnen feiern Saisondebüt

Am vergangenen Wochenende feierten die U18-Hoffnungen des SC Meran beim 65. „Campaccio“-Cross in Mailand ihr Saisondebüt. Hinter der Belgierin Charlotte Penneman (14.09 Minuten) reihten sich Lisa Leuprecht aus Lana und die Rablanderin Anna Hofer auf die Plätze 2 und 4 ein. Die SCM-Athletinnen stoppten die Zeitmessung in 14.20 bzw. 14.33 Minuten. Die Grödnerin Sofia Demetz (15.45) wurde bei ihrem ersten U18-Rennen 18.

Drei Neuzugänge beim Athletic Club Bozen

Der Bozner Traditionsverein Athletic Club 96 hat sich für die bevorstehende Saison noch einmal verstärkt und wird bei der Mannschafts-Italienmeisterschaft auch heuer wieder ganz vorne mitmischen. Die Truppe von Bruno Telchini, im Vorjahr 2. (2019 und 2020 holten die Talferstädter den „Scudetto“), kann künftig auf die Dienste von 400-m-Ass Michele Tricca zählen. Neu dabei ist auch der erst 18-jährige Dreispringer Federico Lorenzo Bruno, im Vorjahr U21-Italienmeister. Außerdem verstärkt Geher Niccolò Coppini die Bozner. Coppini und Leonardo Dei Tos bestreiten am Sonntag in Pescara die Geher-Italienmeisterschaft über 35 km.