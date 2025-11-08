Pöltl verzeichnet erstes Double-Double der Saison in NBA

Von: apa

Die Siegesserie der Toronto Raptors in der NBA hat am Freitag (Ortszeit) ihre Fortsetzung gefunden. Die Kanadier mit dem Wiener Jakob Pöltl in ihren Reihen feierten bei den Atlanta Hawks, die sie schon zum Saisonstart bezwungen hatten, mit 109:97 den vierten Erfolg hintereinander. Der 30-jährige Center verzeichnete mit zwölf Punkten und zehn Rebounds erstmals im Spieljahr ein Double-Double. Hinzu kamen je ein Assist, Steal und Block in 25:13 Einsatzminuten.

Die Raptors drehten in der auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A) zählenden Partie im Schlussviertel groß auf und verwandelten einen 73:81-Rückstand in eine 87:81-Führung. Danach ließen sie nichts mehr anbrennen. Brandon Ingram war mit 20 Punkten der erfolgreichste Werfer. Sieben Spieler der Kanadier scorten zweistellig. Nach dem 1:4-Start in die Saison halten die Raptors nun bei 5:4-Siegen. Im NBA-Cup lautet die Bilanz 2:0. Bereits am Samstag ist Toronto bei den Philadelphia 76ers wieder im Einsatz.

Das Duell zweier Spitzenteams der Western Conference ging an die San Antonio Spurs. Pöltls Ex-Club behielt mit 121:110 über die Houston Rockets die Oberhand. Giannis Antetokounmpo führte die Milwaukee Bucks mit 41 Punkten, 15 Rebounds und neun Assists zu einem 126:110 gegen die Chicago Bulls. Titelverteidiger Oklahoma City Thunder zeigte sich mit einem 132:101-Erfolg bei den Sacramento Kings von der zuletzt bezogenen bisher einzigen Saisonniederlage gut erholt. Ähnlich souverän agierten die Denver Nuggets beim 129:104-Heimsieg gegen die Golden State Warriors.