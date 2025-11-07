Aktuelle Seite: Home > Sport > Polcanova unterliegt in Frankfurt Japanerin Ito 1:3
Sofia Polcanova zog gegen Mima Ito den Kürzeren

Polcanova unterliegt in Frankfurt Japanerin Ito 1:3

Freitag, 07. November 2025 | 15:54 Uhr
Sofia Polcanova zog gegen Mima Ito den Kürzeren
APA/APA/AFP/Archivbild/JOE KLAMAR
Von: apa

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova ist beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt der Japanerin Mima Ito im Achtelfinale 1:3 (-9,8,-5,-8) unterlegen. Der Oberösterreicherin gelang am Freitag gegen die Weltranglistenneunte zunächst der Satzausgleich, danach gewann Ito aber endgültig die Oberhand. In ihrem Auftaktmatch hatte Polcanova am Mittwoch ihre rumänische WM-Silber-Doppelpartnerin Bernadette Szöcs 3:2 besiegt und somit auch die EM-Finalneuauflage gewonnen.

Polcanova hatte sich vor rund einem Monat mit dem österreichischen Frauen-Team bei den Team-Europameisterschaften in Kroatien als Neunte für die für Ende April an London vergebene Team-WM 2026 qualifiziert, nun zogen die ÖTTV-Männer nach. EM-Platz 17 hatte nicht dafür gereicht, Robert Gardos und Co. erhielten allerdings einen Nachrückerplatz. Die WM-Teilnahme ist auch in Richtung Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 bedeutend.

