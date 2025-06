Portugal schaltet Deutschland in NL auch dank Ronaldo aus

Von: apa

Portugal hat die Chance auf den zweiten Triumph in der Fußball-Nations-League gewahrt. Altstar Cristiano Ronaldo und Co. gewannen am Mittwochabend das erste Halbfinale des Final-Four-Turniers in der Münchner Allianz Arena gegen Gastgeber Deutschland nach 0:1-Rückstand noch 2:1. Zum Matchwinner avancierte der 40-jährige Ronaldo (68.) mit seinem siebenten Treffer im laufenden Bewerb. Zuvor hatte Francisco Conceicao (63.) ausgeglichen. Im Endspiel wartet Spanien oder Frankreich.

Die beiden Teams bestreiten am Donnerstag (21.00 Uhr) in Stuttgart das zweite Halbfinale. Das Spiel um Platz drei (15.00) und Finale (21.00) gehen am Sonntag über die Bühne. Deutschland muss auf den Premierentitel weiter warten, ein Führungstreffer von Florian Wirtz (48.) war zu wenig, um die Heimfans in Jubelstimmung zu versetzen. Bitter endete damit auch das 100. Länderspiel von DFB-Kapitän Joshua Kimmich, für den ein Assist in seiner Heimat ein schwacher Trost war.

Diogo Costa zu Beginn geprüft

Wegen einer Unwetterwarnung hatte die Partie mit zehnminütiger Verspätung begonnen. Gesorgt war dann für packende etwas mehr als 20 Minuten. Auf portugiesischer Seite rückte vor allem Tormann Diogo Costa in den Vordergrund, der bei Schüssen von Leon Goretzka (4., 21.) und Nick Woltemade (19.) sein Können zeigte. Die Portugiesen waren weniger gefährlich, ein Linksschuss von Ronaldo fiel zu schwach aus (7.), Pedro Neto schoss drüber (11.).

Nach Wiederbeginn verzeichneten die von Julian Nagelsmann gecoachten Deutschen einen Traumstart, allerdings nur dank eines sehr umstrittenen Treffers. Nach einem Chipball von Kimmich köpfelte Wirtz ins Eck. Der Offensivspieler war zwar nicht im Abseits, dafür aber Woltemade, der Ruben Dias blockierte und somit eigentlich ins Spielgeschehen eingriff. Der mehrmals unsichere slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic sah sich die Aktion noch einmal an und gab sehr zum Ärger der portugiesischen Bank den Treffer.

Doppelschlag brachte Wende

Die Truppe von Teamchef Roberto Martinez gab auf dem Feld die passende Antwort. Der eingewechselte Conceicao zog nach einem Antritt aus rund 20 Metern ab und bezwang Marc-Andre ter Stegen mit einem platzierten Linksschuss. Den Doppelschlag perfekt machte einmal mehr Ronaldo, indem er nach Ideal-Querpass von Nuno Mendes aus kurzer Distanz ins leere Tor vollendete. Für ihn war es Länderspieltor Nummer 137 im 220. Spiel. Conceicao ließ die Chance auf Tor Nummer drei aus (81.). Im Gegenzug verpasste der Ex-Salzburger Karim Adeyemi mit einem Außenstangentreffer den Ausgleich nur knapp (82.).

Tor fiel keines mehr, auch da Ter Stegen in der 89. Minute bei einer Doppelchance von Diogo Jota und Conceicao glänzend reagierte sowie ein weiteres Mal bei einem Jota-Abschluss (95.). Ronaldo durfte somit im sechsten Aufeinandertreffen mit Deutschland erstmals als Sieger den Platz verlassen. Für Portugal war es unter Martinez der 21. Sieg im 29. Spiel. Dadurch lebt die Hoffnung auf den zweiten Titel nach jenem bei der Premierenauflage 2019 weiter. 2021 hatte Frankreich, 2023 Spanien triumphiert, es wird also fix keinen neuen Champion geben.