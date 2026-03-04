Aktuelle Seite: Home > Sport > Potapova gewinnt Krimi in Indian-Wells-Auftaktrunde
Potapova gewinnt Krimi in Indian-Wells-Auftaktrunde

Mittwoch, 04. März 2026 | 23:52 Uhr
Von: apa

Anastasia Potapova hat am Mittwoch nach großem Kampf die 2. Runde beim Tennis-WTA1000-Turnier von Indian Wells erreicht. Die 24-jährige Neo-Österreicherin rang die kanadische Qualifikantin Marina Stakusic erst nach 2:25 Stunden mit 4:6,6:1,7:5 nieder und meisterte damit das erste direkte Duell mit der 21-Jährigen erfolgreich. Als zweite Hürde wartet nicht vor Freitag die als Nummer sieben gesetzte Italienerin Jasmine Paolini, die zum Auftakt ein Freilos hatte.

Potapova lag im ersten Satz schon aussichtslos 1:5 zurück, kämpfte sich mit zwei Rebreaks aber zurück, um dann zum 4:6 neuerlich ihren Aufschlag abzugeben. Das warf sie aber nicht aus dem Konzept, der zweite Satz wurde schnell zur leichten Beute. Der Entscheidungsdurchgang war an Spannung nicht zu überbieten, mit dem knapp besseren Ende für die ÖTV-Akteurin. Am Donnerstag (3. Partie nach 20 Uhr) greift auch Lilli Tagger ins Geschehen ein, sie bekommt es mit der Französin Varvara Gracheva zu tun.

