Potapova gibt in Hertogenbosch auf

Von: apa

Tennisspielerin Anastasia Potapova hat beim WTA250-Rasenturnier in ‘s-Hertogenbosch im Achtelfinale gegen Zeynep Sönmez aufgeben müssen. Die als Nummer fünf gesetzte Neo-Österreicherin beendete am Donnerstag das Zweitrundenmatch gegen die Türkin beim Stand von 1:6,0:2 vorzeitig. Die Ursache für ihre Aufgabe war vorerst nicht bekannt. Das Comeback von Serena Williams in London endete aufgrund einer Verletzung ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko vor dem Viertelfinale.

Die 44-jährige Williams war am Dienstag nach vier Jahren Turnierpause mit einem Sieg gegen Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) auf die Tennisbühne zurückgekehrt. Im Einzel verletzte sich die 19-jährige Mboko aber. Williams möchte kommende Woche auch in Berlin im Doppel dabei sein. Mit welcher Partnerin der US-Star dort antritt, ist noch offen.