Potapova gibt in Hertogenbosch erkrankt auf

Von: apa

Tennisspielerin Anastasia Potapova hat beim WTA250-Rasenturnier in ‘s-Hertogenbosch im Achtelfinale gegen Zeynep Sönmez erkrankt aufgeben müssen. Die als Nummer fünf gesetzte Neo-Österreicherin beendete am Donnerstag das Zweitrundenmatch gegen die Türkin beim Stand von 1:6,0:2 vorzeitig. “Ich habe mir vor einigen Tagen eine Krankheit eingefangen, und leider ist es über Nacht schlechter geworden”, schrieb Potapova auf Instagram.

Das Comeback von Serena Williams in London endete aufgrund einer Verletzung ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko vor dem Viertelfinale. Die 44-jährige Williams war am Dienstag nach vier Jahren Turnierpause mit einem Sieg gegen Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) auf die Tennisbühne zurückgekehrt. Im Einzel verletzte sich die 19-jährige Mboko aber. Williams möchte kommende Woche auch in Berlin im Doppel dabei sein. Mit welcher Partnerin der US-Star dort antritt, ist noch offen.