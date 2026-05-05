Potapova und Kraus im Hauptbewerb von Rom, Tagger out

Von: apa

Für Österreichs Frauen-Quartett in der 2. Qualifikationsrunde für das WTA-1000-Tennisturnier in Rom hat es am Dienstag je zwei Siege und Niederlagen gegeben. Die in der Ausscheidung topgesetzte Anastasia Potapova besiegte die Tschechin Nikola Bartunkova 4:6,6:4,6:2 und Sinja Kraus gewann gegen die als Nummer 2 gesetzte Rumänin Elena-Gabriela Ruse 7:6(3),6:2. Überraschend ausgeschieden ist Lilli Tagger mit 3:6,3:6 gegen die Russin Alina Kornejewa. Auch Julia Grabher verlor.

Die Vorarlbergerin musste sich der Ungarin Dalma Galfi 6:7(2),4:6 beugen. Mit Potapova und Kraus stehen damit zwei rot-weiß-rote Akteurinnen in der italienischen Hauptstadt im Hauptfeld.

Für Potapova war der Zweitrundensieg in der Qualifikation nach ihrem tollen Lauf seit Linz sehr wichtig. Die Neo-Österreicherin war zuletzt schon bis auf WTA-Rang 38 vorgestoßen, auch wegen des Runs bis ins Halbfinale beim 1000er-Turnier in Madrid. Für den Hauptbewerb in Rom reichte es wegen der vierwöchigen Vorlaufzeit vor Turnierbeginn vom Ranking her aber nicht.

“Es war nicht leicht, natürlich bin ich körperlich und geistig etwas müde. Aber ich habe mich durchgekämpft”, sagte Potapova, die nun im Race sogar schon auf Platz 16 liegt. “Natürlich bin ich sehr happy darüber, aber wir sind jetzt noch nicht einmal in der Mitte der Saison, alles kann sich ändern”, erklärte die gebürtige Russin auf APA-Nachfrage. Sie versuche, sich nicht aufs Race oder das Ranking zu konzentrieren. “Ich möchte jedes Match so angehen, als wäre es ein Semifinale oder Finale.” Der Umstieg von Linz in der Halle, nach Madrid in Höhenlage nun nach Rom auf Meereshöhe sei gewaltig. “Es waren sehr unterschiedliche drei Wochen. Aber als Topspielerin musst du jeden Tag da sein. Egal was, du musst versuchen, den jeweiligen Schlüssel zu finden.”

Linz-Finale hat bei Potapova Schalter umgelegt

Vor ihrem neuen Heimpublikum in Linz bis ins Finale vorzustoßen, hat bei Potapova, die ja schon einmal Nummer 21 der Welt war, etwas ausgelöst. “Offensichtlich hat sich dort etwas geändert. Ich habe dann immer besser gespielt. In Linz war ich an der Grenze, dass ich bei den French Open Qualifikation spielen muss und jetzt kämpfe ich darum, vielleicht in Paris gesetzt zu werden. Und das innerhalb von ein paar Wochen, das ist verrückt. In meinem Spiel und Selbstvertrauen hat es Klick gemacht.”

Gute Nachrichten gab es auch von Kraus, die sich wie dieses Jahr schon in Miami und Madrid (mit einem Zweitrundensieg über Potapova, die dann als Lucky Loser ins Feld rutschte, Anm.) zum dritten Mal für den Hauptbewerb eines WTA-1000-Turniers qualifiziert hat. Sie hat damit eine gute Chance, die Rückkehr in die Top 100 zu schaffen.