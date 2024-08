Preisgeld bei US Open steigt auf 75 Mio. Dollar – Rekord

In knapp drei Wochen starten die US Open

Von: APA/Reuters

Auf die weltbesten Tennisspieler wartet bei den diesjährigen US Open ein neues Rekordpreisgeld. Wie die U.S. Tennis Association am Mittwoch bekannt gab, steigt die Dotation um 15 Prozent und beträgt nun satte 75 Millionen Dollar (68,7 Mio. Euro). Bei keinem anderen Tennisturnier wurde jemals so viel Geld ausgeschüttet. Die Sieger in den Einzel-Bewerben lukrieren 3,6 Mio. Dollar, das ist ein Anstieg um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wer es ins Hauptfeld der US Open, die vom 26. August bis 8. September stattfinden, schafft, der hat bereits einen 100.000-Dollar-Scheck sicher. Wimbledon war heuer mit umgerechnet knapp 58 Mio. Euro, die French Open mit mehr als 53 Mio. dotiert.