Erfolgreicher Auftakt im Juniorenweltcup

Premierenjubel auf der Rodelbahn: Vid Kralj feiert ersten Sieg in Winterleiten

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 15:12 Uhr
Kralj_Vid_Winterleiten_2025_Foto_Ulrich_Wilhelm
@ Ulrich Wilhelm / FIL
Von: AP

Winterleiten – Auf der 940 Meter langen Naturrodelbahn im Steirischen Zirbenland hatte Vid Kralj die Konkurrenz im Einsitzer Herren fest im Griff. Mit Bestzeit in beiden Läufen sicherte sich der Slowene in 2.03,38 Sekunden seinen ersten Sieg in Juniorenweltcup, vor Paolo Auer (AUT/+0,97 Sekunden) und Michael Noah Tinzl (ITA/+1,40), sowohl für Auer als auch für Tinzl ist es der erste Podestplatz im Juniorenweltcup.

Im Einsitzer Damen wurde Nina Castiglioni (ITA) ihrer Favoritenrolle gerecht, nach zwei zweiten Plätzen vor einer Woche bei ihrem Weltcupdebüt sicherte sich die 16-Jährige mit einer Gesamtzeit von 2.05,86 Minuten den Sieg in Winterleiten. Erst vor einer Woche holte sich Castiglioni bei ihrem Weltcupdebüt auf der Winterleiten zwei Mal Rang zwei. Über ihren ersten Podestplatz freuen darf sich Alina Schaffenrath (AUT/+0,51 Sekunden), die sich mit Bestzeit im zweiten Lauf um eine Position verbessern konnte und Zweite wurde, vor der Gesamtsiegerin des Vorjahres, Lotte Mulser (ITA/+1,07).

Im Doppelsitzer am Samstag holten Anton Gruber Genetti/Alex Castiglioni (ITA) in 1.07,33 Minuten ihren ersten Sieg, vor Wojciech Kwiecinski/Patryk Hudy (POL/+2,17 Sekunden).

Der Alpin Rodel Juniorenweltcup geht am 5./6. Januar 2026 im Passeiertal/Val Passiria (ITA) weiter.

