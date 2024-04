Primavera 2 holt bei Alessandria 1:1-Remis

Bozen – Die Weißroten unter der Leitung von Mister Iori gleichen in Person von Tahiri spät aus (89.) und bringen somit nach zwischenzeitlichem Rückstand einen Zähler aus dem Piemont heim

Die auf nationaler Ebene agierende Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol holt im Piemont einen Punkt: beim Tabellenschlusslicht Alessandria spielt die Formation unter der Leitung von Mister Manuel Iori im Rahmen des 26. Spieltags 1:1 (0:1)-Unentschieden. Burruano kann die Gastgeber in der letzten Minute der ersten Halbzeit in Führung bringen (45.), ehe die Weißroten in der Schlussphase nach dem direkten Platzverweis gegen Muratore ab der 82. Minute in Überzahl agieren können und durch den eingewechselten Tahiri so zum späten wie wichtigen Ausgleich kommen (89.).

ALESSANDRIA CALCIO 1912 – FC SÜDTIROL 1:1 (1:0)

ALESSANDRIA CALCIO 1912: Rossi, Muratore, Gueli, Straneo, Stivala, Zani (72. Cociobanu), Colletta, Burruano (72. Torriero), Molinaro (46. Bello), Anatriello (90+3. Ansari), Laureana (90+3. Guzman)

Auf der Ersatzbank: Colla, Crepaldi, Lombardo, Ceresero, Salomon, Piccinin, Colombo

Trainer: Mauro Guaraldo

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Testa (79. Gabos), Cangert, Rottensteiner, Canonici (86. Buonavia), Uez (46. Bahaj), Brik, Messner, Padovani (72. Tahiri), Hofer (86. West)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Zejnullahu, Gander, Sula, Naffaa, Pellegrino

Trainer: Manuel Iori

SCHIEDSRICHTER: Edoardo M. Mazzoni (Prato) | M. Morotti & M. Cavalli (beide Bergamo)

TORE: 1:0 Burruano (45.), 1:1 Tahiri (89.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (AC) Straneo (8.), Colletta (22.), Molinaro (39.) / (FCS) Testa (10.), Rottensteiner (50.)

Rote Karte – Muratore (82.)