Primavera 2: Souveräner 3:0-Heimerfolg gegen Brescia

Eppan/Rungg – Die Weißroten von Mister Valente zeigen am 10. Spieltag eine überzeugende Leistung und bezwingen die Rondinelle verdientermaßen im heimischen FCS Center.

Die Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol behält – nach dem zuletzt positiven, aber ertragslosen Gastauftritt bei Parma – im Rahmen des 10. Spieltags der Hinrunde (Kreis A) im direkten Duell gegen Brescia dank einer weiteren bärenstarken Leistung alle drei Punkte im heimischen FCS Center und kehrt durch einen verdienten 3:0 (1:0)-Heimerfolg gegen die Rondinelle auf die Siegesstraße zurück.

Den Anfang am Samstag Nachmittag macht Rottensteiner in Minute 38: der Kapitän der Weißroten drückt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie, nachdem die Parade von Brescia-Keeper Cortese als Antwort auf einen gefährlichen Loncini-Abschluss zu kurz und zentral ausfällt – 1:0. Nach dem Seitenwechsel bleiben die Hausherren spiel- wie feldüberlegen und legen in Spielminute 55 nach: Loncini verwertet einen herrlichen Assist von Hofer zum 2:0. Kurz darauf trifft Brik (Jahrgang 2007) mit einem Distanzschuss die Querlatte, ehe der FCS in der Schlussphase endgültig den Deckel drauf macht: Rottensteiner schickt Loncini mit einem langen Ball in die Tiefe, der Stürmer der Weißroten nimmt das Zuspiel an, läuft in Richtung des Gästetores und überwindet Cortese zum 3:0-Endstand (83.). Im Klassement bleibt Tabellenführer Cremonese weiterhin ohne Punktverlust (30), es folgen Parma (22), Padua (19) und das Trio bestehend aus dem FCS, Albinoleffe und LR Vicenza (je 17).

FC SÜDTIROL – BRESCIA 3:0 (1:0)

FC SÜDTIROL: Tschöll, Bahaj, Testa, Gander, Rottensteiner, Brik (75. Cangert), Costa (60. Tahiri), Uez, Loncini (86. Sula), Padovani (75. Messner), Hofer

Auf der Ersatzbank: Dregan, Balde, Buonavia, Cacciatore, Moutassime, Margoni, Zejnullahu

Trainer: Federico Valente

BRESCIA: Cortese, Savalli (49. Maffeis), Gussago, Contessi, Pandini (70. Faggiano), Mafezzoni, Tomaselli (59. Ghidini), Maisterra (70. Faye), Grossi, Orlandi (59. Faglia), Nuoanak

A disposizione: Fusi, Omofonmwan, Raia, Caliendo, Congia

Trainer: Luca Belingheri

SCHIEDSRICHTER: Aleksandar Djurdjevic (Triest) | Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto) & Nirintsalama Andriambelo (Rom 1)

TORE: 1:0 Rottensteiner (38.), 2:0 und 3:0 Loncini (55. & 83.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Loncini (FCS) / Pandini, Grossi (BSFC)

Eckenverhältnis: 7-5