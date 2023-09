Primavera 2 von Venezia ausgebremst

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 3. Spieltags muss die Formation von Mister Valente ihre erste Niederlage hinnehmen: die Arancioneroverdi Lagunari setzen sich mit 4:0 (3:0) durch.

Dritter Spieltag für die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol in Kreis A der nationalen Primavera 2–Meisterschaft: die Jungs unter der Leitung von Mister Federico Valente, vom 3:1-Auswärtserfolg unter der Woche im Primavera Tim Cup 2023/24 in der Runde der letzten 64 gegen Albinoleffe sowie von zwei Auftaktsiegen in der Liga kommend, müssen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen – auf dem Kunstrasenplatz des heimischen FCS Center setzt es gegen Venezia ein 0:4 (0:3).

Die Arancioneroverdi gehen durch Alves früh in Führung, der einen von FCS-Schlussmann Dregan zunächst gehaltenen Chiesurin-Elfmeter zum 0:1 abstaubt (8.). Nach 14 Minuten erhöhen die Gäste auf 0:2, Salviato verwertet eine präzise Flanke. Kurz vor dem Halbzeitpfiff vollendet Alves mit seinem zweiten Treffer einen Konter der Lagunari zum 0:3 (42.). In der Nachspielzeit einer bereits entschiedenen Partie markiert Okoro den 4:0-Endstand, ebenfalls nach einem schnellen Umschalten.

FC SÜDTIROL – VENEZIA FC 0:4 (0:3)

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde (46. Testa), Hofer, Cangert, Rottensteiner (62. Gander), Costa (46. Fugaro), Padovani, Uez, Buzi (81. Naffaa), Messner (62. Bahaj), Loncini

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Cacciatore, Margoni, Tahiri, Zeijnullahu

Trainer: Federico Valente

VENEZIA FC: Purg, Girardi, Berengo, Keita (81. Ruci), Rioda (65. Rocchetto), Salviato, Alves Rodrigues (81. Piva), Kibour, Tavernaro (72. Okoro), Chiesurin, El Haddad (72. Ladisa)

Auf der Ersatzbank: Slowikowski, Cannelli, Baumanis, Kartau, Camolese, Piazza

Trainer: Guillem Fernandez Folguera

SCHIEDSRICHTER: Gioele Iacobellis (Pisa) | Stefano Franco (Padua) & Alessandro Munerati (Rovigo)

TORE: 0:1 & 0:3 Alves (7., 42.), 0:2 Salviato (14.), 0:4 Okoro (90 + 3.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Dregan (7.), Rottensteiner (50.), Fugaro (72.), Buzi (81.) / (VFC) Okoro (86.)

BESONDERES VORKOMMNIS: Dregan hält Elfmeter von Chiesurin (7.)