Primavera 3: Der erste Akt endet 1:1-Remis

Bozen – Die Weißroten unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic ringen Renate nach zwischenzeitlichem Rückstand im Final-Hinspiel um den Aufstieg in die Primavera 2 ein Unentschieden ab – somit wird alles im Rückspiel nächsten Samstag in der Lombardei entschieden – der FCS muss dort gewinnen.

Der FC Südtirol und Renate trennen sich im ersten von zwei Finalakten der Play-Offs der nationalen „Primavera 3-Trofeo Dante Berretti“-Meisterschaft (Kreis A) 1:1 (0:1)-Unentschieden. Die Jungs unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic – ihrerseits Zweiter zum Ende der Regular Season und im Anschluss in der Endrunde gegen Piacenza und Pro Vercelli siegreich – und die Neroazzurri Lombardi, welche als Kreissieger eines der beiden Finaltickets auf direkte Weise lösen konnten, liefern sich im FCS Center eine intensive Partie, in der die Gäste in der 10. Minute durch Comi in Führung gehen und Buzi in der Schlussphase für die Weißroten ausgleichen kann (83.). Zu jenem Zeitpunkt befindet sich Renate aufgrund des Platzverweises gegen Mariani (70.) in numerischer Unterzahl. Somit wird der Aufsteiger in die Primavera 2 am kommenden Samstag, den 20. Mai, im alles entscheidenden Rückspiel in der Lombardei entschieden.

Dabei wird es auf jeden Fall nur weitere 90 Minuten geben, denn: sollte nach besagter Spielzeit nach Ergebnissen und Tordifferenz zwischen Hin- und Rückspiel kein Sieger gefunden sein, so steigt jenes Team in die Primavera 2 auf, welches zum Ende der regulären Saison die bessere Platzierung aufwies. In diesem Fall wäre dies Renate.

FC SÜDTIROL – RENATE 1:1 (0:1)

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde (83. Cangert), Testa, Kofler, Ues, Rottensteiner, Loncini, Buccella, Xhafa (58. Buzi), Lechl (92. Slemmer), Mayr (58. Rabanser)

Auf der Ersatzbank: Marano, Arman, Konci, Bleart, Tschigg, Tschöll

Trainer: Zoran Ljubisic

RENATE: Bragotto, Baioni (68. Colombo), Manzolini, Saino, Mariani, Ciarmoli, Serioli (59. Favero), Fardella (68. Mollica), Comi, Locavo (86. Ghibellini), De Leo (86. Bertini)

Auf der Ersatzbank: Tanzi, Gobbo, D’Adderio, Pellegrino, Sassudelli, Pini, Glonna, Zaccaria, Kamai, Agliardi.

Trainer: Gianluca Savoldi

SCHIEDSRICHTER: E. Ceriello (Chiari) | P. Pascali (Bologna) & M. Regattieri (Finale Emilia)

TORE: 0:1 Comi (10.), 1:1 Buzi (83.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Uez & Buccella; Saino & Manzolini

Rote Karte – Mariani (R, 70.)