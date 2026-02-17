Aktuelle Seite: Home > Sport > PSG, Real und BVB am Weg in Champions-League-Achtelfinale
Galatasary reist mit 3 Toren Vorsprung nach Turin

PSG, Real und BVB am Weg in Champions-League-Achtelfinale

Dienstag, 17. Februar 2026 | 23:17 Uhr
Galatasary reist mit 3 Toren Vorsprung nach Turin
APA/APA/AFP/OZAN KOSE
Schriftgröße

Von: apa

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Real Madrid und Borussia Dortmund sind auf bestem Wege ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Vor dem Aus steht hingegen Juventus Turin nach einer 2:5-Watschen bei Galatasaray Istanbul. PSG gewann bei AS Monaco nach 0:2 noch 3:2, der BVB schlug zuhause Atalanta Bergamo 2:0. Real gewann bei Benfica 1:0, für Aufregung sorgte eine Unterbrechung wegen einer vermeintlich rassistischen Beleidigung von Torschütze Vinicius Junior.

Schiedsrichter Francois Letexier unterbrach das Duell nach dem Führungstreffer der Spanier durch Vinicius (50.) für fast zehn Minuten, offenbar hatte der Offensivstar beim Unparteiischen eine rassistische Beleidigung durch Benficas Gianluca Prestianni gemeldet. Die Partie wurde schließlich wiederaufgenommen, wird aber wohl noch ein Nachspiel nach sich ziehen. Im Gegensatz zum 2:4 in der Ligaphase Ende Jänner ließen sich die Königlichen diesmal in Lissabon nicht düpieren. Benficas Trainer Jose Mourinho sah im Finish wegen Kritik noch Gelb-Rot (86.) und fehlt daher im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche.

Letztlich souverän agierte PSG, das im Fürstentum allerdings einen veritablen Fehlstart nach einem Blitz-Doppelpack von Folarin Balogun (1., 18.) verdauen musste. Danach riss PSG das Heft an sich und spielte quasi nur noch auf ein Tor. Vitinha scheiterte beim Elfer zwar noch an Ex-Salzburg-Goalie Philipp Köhn (22.), dann aber sorgten Desire Doue (29.) und Achraf Hakimi (41.) für den Ausgleich. Nach mehr als einer Stunde erlöste Doue die Franzosen dann mit dem hochverdienten Siegtreffer.

BVB sicher, Juve brach auseinander

Dortmund brauchte zwar auf der Anreise ins eigene Stadion etwas länger, startete dann aber blitzschnell in die deswegen 15 Minuten später angepfiffene Partie. Serhou Guirassy (3.) legte den Grundstein zum Erfolg, Maximilian Beier (42.) sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung. ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer kam beim vierten Pflichtspielsieg des BVB in Folge in der 83. Minute aufs Feld.

Für Galatasaray drehten Noa Lang (49., 75.), Davinson Sanchez (60.) und Sacha Boey (86.) mit ihren Treffern nach der Pause das Heimspiel gegen Juve. Der erst zur Halbzeit beim italienischen Rekordmeister eingewechselte Juan Cabal sah zudem die Gelb-Rote Karte (67.). Gabriel Sara (15.) brachte Gala in dessen erstem K.o.-Runden-Spiel seit zwölf Jahren in Führung, Teun Koopmeiners (16., 32.) sorgte für die zwischenzeitliche Wende aus Juve-Sicht. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Abwehrchef Bremer (34.) und der taktischen Herausnahme des gelb-rot-gefährdeten Andrea Cambiaso zur Halbzeit brach die Juve-Abwehr aber nach der Pause auseinander.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
90
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
43
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
42
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
28
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
25
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 