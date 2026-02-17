PSG, Real und BVB am Weg in Champions-League-Achtelfinale

Von: apa

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Real Madrid und Borussia Dortmund sind auf bestem Wege ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Vor dem Aus steht hingegen Juventus Turin nach einer 2:5-Watschen bei Galatasaray Istanbul. PSG gewann bei AS Monaco nach 0:2 noch 3:2, der BVB schlug zuhause Atalanta Bergamo 2:0. Real gewann bei Benfica 1:0, für Aufregung sorgte eine Unterbrechung wegen einer vermeintlich rassistischen Beleidigung von Torschütze Vinicius Junior.

Schiedsrichter Francois Letexier unterbrach das Duell nach dem Führungstreffer der Spanier durch Vinicius (50.) für fast zehn Minuten, offenbar hatte der Offensivstar beim Unparteiischen eine rassistische Beleidigung durch Benficas Gianluca Prestianni gemeldet. Die Partie wurde schließlich wiederaufgenommen, wird aber wohl noch ein Nachspiel nach sich ziehen. Im Gegensatz zum 2:4 in der Ligaphase Ende Jänner ließen sich die Königlichen diesmal in Lissabon nicht düpieren. Benficas Trainer Jose Mourinho sah im Finish wegen Kritik noch Gelb-Rot (86.) und fehlt daher im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche.

Letztlich souverän agierte PSG, das im Fürstentum allerdings einen veritablen Fehlstart nach einem Blitz-Doppelpack von Folarin Balogun (1., 18.) verdauen musste. Danach riss PSG das Heft an sich und spielte quasi nur noch auf ein Tor. Vitinha scheiterte beim Elfer zwar noch an Ex-Salzburg-Goalie Philipp Köhn (22.), dann aber sorgten Desire Doue (29.) und Achraf Hakimi (41.) für den Ausgleich. Nach mehr als einer Stunde erlöste Doue die Franzosen dann mit dem hochverdienten Siegtreffer.

BVB sicher, Juve brach auseinander

Dortmund brauchte zwar auf der Anreise ins eigene Stadion etwas länger, startete dann aber blitzschnell in die deswegen 15 Minuten später angepfiffene Partie. Serhou Guirassy (3.) legte den Grundstein zum Erfolg, Maximilian Beier (42.) sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung. ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer kam beim vierten Pflichtspielsieg des BVB in Folge in der 83. Minute aufs Feld.

Für Galatasaray drehten Noa Lang (49., 75.), Davinson Sanchez (60.) und Sacha Boey (86.) mit ihren Treffern nach der Pause das Heimspiel gegen Juve. Der erst zur Halbzeit beim italienischen Rekordmeister eingewechselte Juan Cabal sah zudem die Gelb-Rote Karte (67.). Gabriel Sara (15.) brachte Gala in dessen erstem K.o.-Runden-Spiel seit zwölf Jahren in Führung, Teun Koopmeiners (16., 32.) sorgte für die zwischenzeitliche Wende aus Juve-Sicht. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Abwehrchef Bremer (34.) und der taktischen Herausnahme des gelb-rot-gefährdeten Andrea Cambiaso zur Halbzeit brach die Juve-Abwehr aber nach der Pause auseinander.