Punktgewinn im Derby gegen den Ligaprimus

Meran – In der Serie C der Damen holt die Formation unter der Leitung von Marco Castellaneta durch ein 1:1 (0:0)-Unentschieden einen Punkt beim Tabellenführer Meran.

Im Rahmen des 22. Spieltags, des siebten der Rückrunde der Serie C (Kreis A) der Damen holen die FCS Women einen verdienten Punkt im Derby beim Tabellenführer Meran. Im „Stadio Combi“ in der Kurstadt gibt es ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. Auf diese Weise konserviert die Mannschaft unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta den dritten Tabellenplatz – man liegt nun einen Zähler hinter Riccione, deren acht hinter den Meranerinnen sowie einen vor Trento Femminile.

Die Zuschauer sehen in Halbzeit eins ein ausgeglichenes Derby, welches an Emotionen zunächst ein wenig geizt. Nach dem Seitenwechsel hingegen ändert sich dies prompt, in Spielminute 52 gehen die Gastgeberinnen in Führung: Peer gewinnt mehrere Kontraste auf der Außenbahn und bedient dann Nischler, die direkt abzieht und zum 1:0 trifft. Die Weißroten stecken aber nicht auf und kommen in Minute 71 zum Ausgleich: starke Aktion von Stockner, die sich auf der Seite durchtanken kann, und dann auf der Höhe des zweiten Pfostens Markart findet, die per Kopf für Prearo ablegt – letztere bedient schließlich mit einem Ballkontakt die besser postierte Santin, die den Ball zum 1:1 im Tor unterbringen kann. In der Nachspielzeit kommen beide Teams nochmals zu einer Torchance, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, allerdings verwehrt Graus mit einer Glanzparade Nischler den persönlichen Doppelpack, ehe auf der Gegenseite Vuerich die Chance auf den Lucky Punch auf dem Fuß hat, ihren Versuch jedoch seitlich knapp vorbeilegt. Das Spitzenspiel und Derby endet somit mit einer fairen Punkteteilung vor einem zahlreichen und ordentlich mitfiebernden Publikum.

MERANO WOMEN – FC SÜDTIROL WOMEN 1:1 (0:0)

MERANO WOMEN: Caser, Settecasi (73. Zipperle), Tschöll (71. Margesin), Gallea, Vaccari, Kiem, Turrini, Nischler, Reiner, Massa, Peer (86. Pomella)

Auf der Ersatzbank: Valenti, Redza, Pircher, Egger, Endrizzi, Abler

Trainer: Marco Valline

FC SÜDTIROL: Graus, Oberhuber (62. Huber), Vuerich Ladstätter, Dorfmann (87. Bauer), Pföstl (57. Prearo), Markart, Santin, Bielak (62. Costisella), Stockner (90. Sellemond), Fischer

Auf der Ersatzbank: Fenzi, Mittermaier, Rieder, Breitenberger

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Pietro Marinoni (Lodi) | Ion Rusu (Trient) & Samantha Paparella (Bozen)

TORE: 1:0 Nischler (52.), 1:1 Santin (71.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Peer, Reiner (M) / Huber (FCS)