Bozen – Am Freitag kam es zum ersten Aufeinandertreffen zweier Teams der win2day ICE Hockey League in der laufenden Preseason. Dabei feierte der EC-KAC in Bled (SLO) einen 4:1 Erfolg über Hydro Fehérvár AV19. In den vier weiteren Testspielen von Freitag setzte sich jeweils das ICE-Team durch.

KAC gewinnt erstes ICE-internes Testspiel

Sowohl der EC-KAC als auch Hydro Fehérvár AV19 absolvierten in Bled (SLO) jeweils ihr erstes Testspiel. Der Auftakt der Preseason sollte gleich ein internes Kräftemessen innerhalb zweier Teams der win2day ICE Hockey League sein. Dabei präsentierten sich die Klagenfurter stärker, auch wenn sich dies im Scoring erst im finalen Abschnitt niederschlug. Nach dem Führungstreffer von Steven Strong zum Ende des ersten Abschnitts, glichen die Ungarn zu Beginn des finalen Abschnitts durch Gleason Fournier aus. Der KAC konnte nun seine Überlegenheit auch in Tore ummünzen: Lukas Haudum, Luka Gomboc und Thomas Hunderpfund stellten auf 4:1 und sicherten damit den ersten Preseason-Sieg im ersten Testspiel der Klagenfurter.

Salzburg feiert ersten Erfolg in zweitem Preseasonspiel

Der EC Red Bull Salzburg gewann bei seinem zweiten Testspiel der neuen Saison in České Budějovice gegen den tschechischen Erstligisten HC Motor České Budějovice mit 5:3. Stürmer Luca Auer und Peter Hochkofler erzielten jeweils einen Doppelpack. Hochkofler war es auch, der das Scoring eröffnete, doch bis zu Beginn des zweiten Abschnitts drehte České Budějovice die Begegnung und stellte auf 2:1. Hochkofler glich noch im zweiten Abschnitt aus, ehe Budějovice im finalen Abschnitt erneut in Führung ging. Ein schneller Doppelpack von Auer brachte Salzburg auf die Erfolgsspur. Den Endstand von 5:3 stellte schließlich Ali Wukovits her.

Pustertal feiert deutlichen Sieg im Duell der Wölfe

Im Duell der Wölfe – HC Pustertal gegen den EHC Freiburg – feierte der HC Pustertal einen deutlichen 6:2 Sieg. Für die Südtiroler war dies bereits der zweite Sieg im zweiten Preseason-Spiel. Für das Del2-Team, das im Sommer einen großen Umbruch vollzogen hat, gab es in der Begegnung gegen das Team der win2day ICE Hockey League, das auf Daniel Glira, Christian Kasastul, Mikael Frycklund, Jason Akeson und Alex Petan verzichtete, um jungen Cracks eine Chance zu geben, nichts zu holen. Pustertal machte bereits in den ersten beiden Abschnitten alles klar. Nach Toren von Ivan Deluca, Rick Schofield (zweimal), Matthias Mantinger, Simon Berger und David Morley war der Endstand von 6:2 bereits nach 27 Minuten hergestellt.

Pioneers eröffnen Preseason mit Sieg gegen DEL2-Team

Die BEMER Pioneers Vorarlberg feierten zu ihrem Testspielauftakt in der Vorarlberghalle einen 3:1 Erfolg über die Ravensburg Towerstars. Für die Tore sorgten Guus van Nes, Luka Maver sowie Julian Payr. Das nächste Testspiel der Vorarlberger findet bereits am kommenden Dienstag gegen die GCK Lions aus der Swiss League statt.

Ljubljana gewinnt nach Overtime

Der HK Olimpija Ljubljana feierte im zweiten Spiel des Pavel Zábojník Memorial Turniers gegen den polnischen Vizemeiser GKS Tychy einen 3:2 Sieg nach Overtime. Nach der Auftaktniederlage gegen HKM Zvolen präsentierte sich der slowenische Vertreter der win2day ICE Hockey League stärker. Tore von Ziga Pance und Tian Hebar brachte Olimpija zunächst in die Overtime. Dort sorgte Maris Bičevskis für die Entscheidung.