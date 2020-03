Pustertal gewinnt Master Round

Bruneck – Trotz Niederlage gegen Jesenice gewann der HC Pustertal die Master Round und startet somit von der Poleposition in die Playoffs der Alps Hockey League. S.G. Cortina Hafro verpasste die große Chance in der letzten Runde noch an Pustertal vorbeizuziehen. Cortina kämpfte sich gegen die Rittner Buam bis in die Overtime, zog dort allerdings den Kürzeren. HDD SIJ Acroni Jesenice schaffte durch den Erfolg gegen Leader-Pustertal noch den Sprung auf den dritten Tabellenplatz und sicherte sich damit das dritte Wahlrecht für den morgigen Pick und Heimvorteil im Viertelfinale. Auch HK SZ Olimpija Ljubljana feierte einen Sieg zum Abschluss der Zwischenrunde und kletterte auf Rang vier.

Am Donnerstagvormittag findet der Pick für die Alps Hockey League Playoffs statt. Dabei können die Top-3 Teams ihre Viertelfinalgegner wählen. Die Viertelfinalpaarungen werden noch am Donnerstag bis 11.00 Uhr kommuniziert.

Master Round:

HK SZ Olimpija Ljubljana – Migross Supermercati Asiago Hockey 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Rittner Buam – S.G. Cortina Hafro 4:3 OT (2:1, 1:1, 0:1)

HC Pustertal Wölfe – HDD SIJ Acroni Jesenice 3:4 (1:0, 2:3, 0:1)

Qualification Round A:

EHC Lustenau – Vienna Capitals Silver 4:3 S.O. (1:0, 0:3, 2:0)

Wipptal Broncos Weihenstephan – Red Bull Hockey Juniors 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

HC Gherdeina valgardena.it – EC KAC II 8:6 (2:2, 3:1, 3:3)

Qualification Round B:

SHC Fassa Falcons – Steel Wings Linz 6:1 (0:0, 2:0, 4:1)

VEU Feldkirch – EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel 6:5 (4:2, 2:2, 0:1)

EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald 11:6 (3:2, 2:1, 6:3)