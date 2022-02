Pustertal, Wien und Graz mit klaren Heimsiegen

In allen drei Freitagsspielen der bet-at-home ICE Hockey League setzte sich das Heimteam klar durch. Während die spusu Vienna Capitals gegen Tabellenschlusslicht Steinbach Black Wings Linz mit 6:3 erfolgreich waren, holten die Moser Medical Graz99ers gegen Hydro Fehérvár AV19 den zweiten Sieg binnen 24 Stunden. Zudem kletterte der HC Pustertal Wölfe dank eines überraschend deutlichen 6:1-Heimsieges gegen den HC Tesla Orli Znojmo auf den siebenten Tabellenplatz.

Wichtiger Sieg für Capitals

Ein weiterer wichtiger Sieg im Kampf um die Top-6 ist den spusu Vienna Capitals gelungen. Die Bundeshauptstädter setzten sich in einem Offensivspektakel gegen Tabellenschlusslicht Steinbach Black Wings Linz mit 6:3 durch und feierten den zweiten Sieg am Stück. In der Tabelle haben sie Platz fünf inne. Im direkten Vergleich mit den Linzern war es im vierten Saisonduell der vierte Sieg der Caps. Dabei gingen die Gäste aus Oberösterreich in der zehnten Spielminute in Führung. Doch kurz vor Ende des Startdrittels konnten die Hausherren in Überzahl ausgleichen. Ab dem Mitteldrittel übernahmen die Capitals vor 2000 Zusehern zunehmend das Kommando, trafen ihrerseits drei Mal, mussten aber auch zwei weitere Gegentore hinnehmen. Gleich zu Beginn des Schlussabschnitts konnte Joel Lowry einen erneuten Zwei-Tore-Vorsprung herstellen. Daraufhin war die Gegenwehr der Black Wings gebrochen. Für den Schlusspunkte sorgte erneut der Kanadier Lowry, der als einziger Spieler an diesem Abend doppelt traf.

Voller Einsatz | Niki Hartl (VIC) 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗔𝗯𝗲𝗻𝗱 𝗶𝗻 𝗪𝗶𝗲𝗻 🚨In der 33. Minute traf Niki Hartl nach vollem Einsatz zum zwischenzeitlichen 3:1 für den EV spusu Vienna Capitals gegen die Steinbach Black Wings Linz 💪. Inzwischen führen die Capitals mit 5️⃣:3️⃣.

Graz hat Fehérvár erneut im Griff

Die Moser Medical Graz99ers behielten auch im zweiten Spiel binnen 24 Stunden gegen Hydro Fehérvár AV19 die Oberhand. Nach dem 3:1-Erfolg am Donnerstag setzten sich die Steirer am Freitagabend klar mit 4:1 durch. Während die Ungarn, die bereits die vierte Niederlage in Serie kassierten, in der Tabelle auf Platz fünf abrutschten, ist Graz weiterhin Tabellenzehnter. Die Hausherren waren von Beginn weg die tonangebende Mannschaft und trafen bereits nach 80 Sekunden, durch Dominik Grafenthin, zum 1:0. Nur viereinhalb Minuten später erhöhte Simon Hjalmarsson in doppelter Überzahl auf 2:0. Danach dauerte es bis zur 33. Minute, ehe Graz auf 3:0 stellte. Für die endgültige Entscheidung sorgte Michael Schiechl in der 43. Minute. 99ers-Torwart Christian Engstrand war lange Zeit auf dem Weg zu seinem zweiten Shutout der Saison. In der 49. Minute erzielte Andrew Sarauer im Powerplay aber den Ehrentreffer aus Sicht der Ungarn. Insgesamt wurden vier der fünf Tore des Abends in Überzahl erzielt.

Blitzstart Dominik Grafenthin (G99) 𝗚𝗿𝗮𝘇 𝗳ü𝗵𝗿𝘁 𝗶𝗺 𝗣𝗨𝗟𝗦 𝟮𝟰-𝗟𝗶𝘃𝗲𝘀𝗽𝗶𝗲𝗹Im 2. Duell zwischen den Graz99ers und Hydro Fehérvár AV19 binnen 24 Stunden liegen die Hausherren nach Drittel 1 mit 2️⃣:0️⃣ in Front. Bereits nach 80 Sekunden traf Dominik Grafenthin zur Führung 🚨. Den 15. Saisontreffer des Deutschen 🇩🇪 gibt´s im Video 👇.

Pustertal springt auf Platz sieben

Der HC Pustertal Wölfe kommt seinem großen Ziel Pre-Playoffs in der ICE-Premierensaison immer näher. Durch den klaren 6:1-Heimsieg gegen den HC Tesla Orli Znojmo sprangen die Südtiroler auf den siebenten Tabellenplatz. Auch die Top-6 und somit die fixe Playoff-Teilnahme ist absolut in Griffweite. Während es für die Wölfe bereits der dritte Sieg am Stück war, mussten sich die Tschechen erstmals nach zuvor drei Siegen in Serie geschlagen geben. In der Tabelle rutschten die Adler auf Platz neun ab. Mann des Spiels beim klaren Heimsieg der Foxes war Johan Harju. Der 35-jährige Schwede erzielte seinen ersten Hattrick der Saison und konnte zudem eine neun Spiele andauernde Torflaute beenden. Insgesamt hält der Linksaußen bei 15 Saisontoren. Neben Harju konnte Torwart Tomas Sholl einmal mehr sein ganzes Können beweisen. Der Torwart des HCP parierte 35 Schüsse, was ein Save-Percentage von 97,2% bedeutet.

BET-AT-HOME ICE HOCKEY LEAGUE | 11.02.2022:

SPUSU VIENNA CAPITALS – STEINBACH BLACK WINGS LINZ 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Referees: NIKOLIC M., RENCZ, Muzsik, Vaczi | Zuschauer: 2000

Goals VIC: 1:1 Antal P. (20./PP1), 2:1 Neal M. (23.), 3:1 Hartl N. (33./PP1), 4:2 Kromp C. (37./PP1), 5:3 Lowry J. (41.), 6:3 Lowry J. (55.)

Goals BWL: 0:1 Gaffal S. (10.), 3:2 Pelletier W. (35.), 4:3 Schnetzer R. (39.)

MOSER MEDICAL GRAZ99ER – HYDRO FEHÉRVÁR AV19 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Referees: FICHTNER, HRONSKY, Bedynek, Durmis | Zuschauer: 765

Goals G99: 1:0 Grafenthin D. (2.), 2:0 Hjalmarsson S. (6./PP2), 3:0 Latta M. (33./PP1), 4:0 Schiechl M. (43./PP1)

Goal AVS: 4:1 Sarauer A. (49./PP1)

HC PUSTERTAL – HC TESLA ORLI ZNOJMO 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Referees: OFNER, ZRNIC, Pardatscher, Zgonc | Zuschauer: 1085

Goals PUS: 1:0 Budish Z. (2.), 2:0 Harju J. (12.), 3:1 Harju J. (37.), 4:1 Harju J. (40.), 5:1 Stukel J. (46.), 6:1 Willcox R. (55./EN)

Goal ZNO: 2:1 Immo T. (29.)