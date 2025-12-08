Aktuelle Seite: Home > Sport > Quarterback der Colts fällt für restliche Saison aus
Für Jones ist die Saison zu Ende

Quarterback der Colts fällt für restliche Saison aus

Montag, 08. Dezember 2025 | 09:47 Uhr
Für Jones ist die Saison zu Ende
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE CARLSON
Von: APA/dpa

Die Titelhoffnungen von Bernhard Raimann und seiner Indianapolis Colts in der National Football League (NFL) haben einen herben Dämpfer erfahren. Quarterback Daniel Jones verletzte sich beim 19:36 der Colts bei den Jacksonville Jaguars am Sonntag an der Achillessehne. Der Spielmacher zog sich den Riss im ersten Viertel zu, der 28-Jährige fällt laut Medienberichten für den Rest der Saison aus. Eng wird es auch für die Kansas City Chiefs im Rennen um die Play-offs.

Jones hatte einen Pass auf Wide Receiver Alec Pierce gespielt, war danach ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und griff sich an die rechte Achillessehne. Er humpelte in die Kabine, ersetzt wurde er von Rookie Riley Leonard. Jones hatte als Free Agent einen Einjahresvertrag bei den Colts unterschrieben und sich nach dem Wechsel als Starting-Quarterback durchgesetzt. Zuletzt hatte Jones mit Wadenbeinproblemen am linken Bein zu kämpfen. Indianapolis kassierte in Jacksonville schon die dritte Niederlage in Folge. In der AFC South ist das Team hinter den Jaguars nun Zweiter.

Rückschlag auch für die Kansas City Chiefs

Auch die City Chiefs kassierten einen weiteren Rückschlag. Das von Verletzungen und Ausfällen geschwächte Team um Quarterback-Star Patrick Mahomes verlor daheim 10:20 gegen die Houston Texans und steht nun bei sechs Siegen und sieben Niederlagen. Das ist die schlechteste Bilanz nach 13 Partien seit 2012. Mahomes blieb ohne Pass für einen Touchdown und musste drei Ballverluste hinnehmen, einen in der Schlussphase, als Kansas City noch die Chance zum Ausgleich besaß.

Auf dem Weg in das Finale um die Super Bowl hatten sich die Chiefs in der vorigen Saison noch gegen die Texans durchgesetzt. Seit 2020 stand Kansas City fünfmal im Endspiel und holte die Trophäe dreimal. “Wir haben noch eine Chance, auch wenn es eine kleine Chance ist”, sagte Defensive Tackle Chris Jones. “Für uns ist die Tür noch offen.” Die Denver Broncos, gegen die Kansas City noch spielen muss, verbuchten mit dem 24:17 bei den Las Vegas Raiders dagegen den zehnten Sieg nacheinander. Quarterback Bo Nix warf Pässe für 212 Yards und erzielte einen Touchdown selbst.

