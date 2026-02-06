Aktuelle Seite: Home > Sport > Querfeld-Elfer rettet Union 1:1 gegen Frankfurt
Querfeld-Elfer rettet Union 1:1 gegen Frankfurt

Freitag, 06. Februar 2026 | 22:40 Uhr
Von: apa

Leopold Querfeld hat Union Berlin durch einen späten Elfmetertreffer in der deutschen Bundesliga einen Punkt gerettet. Der ÖFB-Teamverteidiger war mit einem unplatziert getretenen Strafstoß in der 87. Minute erfolgreich und sorgte so für das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Nathaniel Brown hatte die Gäste vier Minuten zuvor nach einer unzureichenden Klärungsaktion des Österreichers Christopher Trimmel in Führung gebracht.

Frankfurt-Keeper Kaua Santos ahnte Querfelds Ecke, der Ball rutschte ihm aber unter dem Körper durch. Querfeld hatte bei der 2:3-Niederlage gegen Bayern München im deutschen Cup-Achtelfinale Anfang Dezember bereits zwei Elfmeter verwandelt. Union liegt nach der Auftaktpartie der 21. Runde drei Punkte hinter Frankfurt (7.) auf Platz neun. Für beide verlängerte sich eine Sieglos-Serie. Union wartet seit sechs Partien, Frankfurt nach dem Debüt von Trainer Albert Riera bereits neun Pflichtspiele auf einen vollen Erfolg.

