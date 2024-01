Quinz sei Dank: Rittner Buam SkyAlps kippen das Ergebnis

Klobenstein – Dank einem starken Schlussdrittel und einem noch besseren Stefan Quinz haben die Rittner Buam SkyAlps das letzte Spiel des Grunddurchgangs gewonnen. Gegen das EC KAC Future Team setzte sich die Tuomie-Truppe in der Ritten Arena mit 3:2 durch.

Das Spiel zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenschlusslicht startete mit rund einer halben Stunde Verspätung, nachdem sich der Bus der Gäste verfahren hatte und später als geplant in Klobenstein eingetroffen war. Im ersten Drittel war dann nicht viel los, beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab, wurden im Laufe der 20 Minuten aber auch kaum gefährlich. Einzig ein Robert-Öhler-Solo (14.) war für die Buam nennenswert, auch in zwei Powerplays vermochten es die Blau-Roten nicht, gefährlich vor den Kasten der Gäste zu kommen. Beim torlosen Ergebnis ging es damit zum ersten Mal in die Kabinen.

Ähnlich müde ging es im Mitteldrittel weiter. Nach einigen Minuten ohne Aufreger ging Klagenfurt wie aus dem Nichts in Führung. Nach einem Bully im Angriffsdrittel rutschte der Puck zu Gomboc zurück, der abzog und auch traf – auch wenn er für Rittens Backup-Goalie Plattner wohl haltbar gewesen wäre (27.01). Die Buam suchten die schnelle Antwort, nach vorne klappte an diesem Freitagabend aber nur sehr wenig. Die Chancen von Prast (30.), Lobis (34.) und Amorosa (38.) waren zwar nicht schlecht, aber viel zu ungefährlich, um Klagenfurts Torwart Müller ernsthaft in Bedrängnis zu setzen. Somit mussten die Buam im Schlussdrittel dem knappen Rückstand hinterherlaufen.

Nur 23 Sekunden nach Wiederbeginn folgte der nächste Rückschlag, als Gomboc zu viel Platz bekam und seelenruhig auf 2:0 für die Gäste stellte (40.23). Dann startete aber die große Show des Stefan Quinz: 11 Sekunden nach dem 0:2 zog er aus spitzem Winkel ab und traf mit Mithilfe von Müller zum 1:2 (40.34), wenige Minuten später zog versuchte er es von halblinks und traf ins kurze Eck (43.38). Dank des heuer leider mehrmals verletzten Rittners war das Spiel wieder ausgeglichen. Noch besser wurde es, als Spinell wenig später über links zum Solo ansetzte und blendend ins lange Eck vollendete, sodass die Buam erstmals in Front lagen (46.30). Klagenfurt kam zu keiner Reaktion, ganz im Gegenteil: Manuel Öhler (55.) und Spinell (56.) hatten das 4:2 auf dem Schläger, scheiterten aber. Am Ende konnte es ihnen egal sein, denn am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Rittner Buam SkyAlps – EC KAC Future Team 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Tore: 0:1 Gomboc (27.01), 0:2 Gomboc (40.23), 1:2 Quinz (40.34), 2:2 Quinz (43.38), 3:2 Spinell (46.30)