Rabenschwarzer Tag gegen die Pioneers Vorarlberg

Von: ka

Bruneck – Heute gastieren in der Intercable Arena die Pioneers Vorarlberg. Die Feldkircher weisen zwar 9 Punkte Rückstand auf Platz 10 auf, haben aufgrund des machbaren Restprogramms jedoch durchaus noch realistische Chancen auf den letzten Preplayoffplatz. Der HCP hingegen könnte heute mit drei Punkten die Preplayoffteilnahme endgültig fixieren. Bei den Schwarz-Gelben sind drei Ausländer angeschlagen: Austin Osmanski steht immerhin wieder als 7. Verteidiger im lineup, während Viktor Svedberg und Eddie Pasquale w.o. geben müssen, im Kasten steht somit Andi Bernard. Bei den Vorarlbergern fehlt der US-amerikanische Stürmer Lucas Sowder, das Tor hütet David Madlener.

Die Wölfe verpennen das Startdrittel zum Leidwesen der gut gefüllten Intercable Arena komplett und überlassen die Initiative den spritzigen und kampffreudigen Gästen. Bereits in der Startphase kreuzen diese immer wieder gefährlich vor dem Tor von Bernard auf, dieser ist jedoch als einziger in seiner Mannschaft auf dem Posten und kann den Kasten vorerst sauber halten. Als in der 8. Spielminute jedoch Bouramman den Puck an der eigenen blauen Linie vertändelt ist Oskar Maier zur Stelle und erzielt das verdiente 0:1 für die Gäste. Die Reaktion der Hausherren fällt sehr zaghaft aus, Akeson setzt einen Schlagschuss aus aussichtsreicher Position knapp am Kasten von Madlener vorbei, während es kurze Zeit später der vor Bernard völlig allein gelassene Lundegaard besser macht und einen Abpraller von hinter dem Tor problemlos zum 0:2 verwertet. In der 15. Minute rutscht Madlener ein Schlagschuss von Traversa durch die Schoner, schrammt jedoch haarscharf am langen Eck vorbei. Zwei Minuten vor der Drittelsirene dann das erste Powerplay für die Gäste, welches lange Zeit völlig harmlos verläuft, aber direkt nach Ablauf der Strafzeit steht Woger nach einem Abpraller genau am richtigen Ort und hebt die Scheibe zum 0:3 ins Tor. Das Publikum ist erst mal bedient und schickt die indisponierten Wölfe mit einem Pfeifkonzert in die Kabine.

Im zweiten Drittel kehren die Hausherren zwar etwas aggressiver aufs Eis zurück, können die heute abgebrüht auftretenden Vorarlberger jedoch kaum in Verlegenheit bringen. In der 26. Minute versucht Purdeller seine Mannschaft mit einem Faustkampf wachzurütteln, mit Ausnahme eines wegen verschobenen Tors annullierten Treffers schaut für den HCP jedoch nichts heraus. Im Gegenteil, in der 32. Minute darf Vorarlberg nach einem dummen Revanchefoul von Petan wieder in Überzahl agieren und Bernard bewahrt den HCP nur mit einem Glanzreflex gegen Cooper vor dem vierten Gegentreffer. Dieser fällt jedoch kurze Zeit nach dem Powerplay doch noch, die Gäste dürfen sich weitgehend unbehelligt vor das Tor von Bernard kombinieren und dort kann Maier seelenruhig den Doppelpack schnüren (0:4, 36. Min). Nach einer weiteren Großchance für Keefer und der nächsten Glanztat von Bernard mit der Fanghand müssen die Hausherren sogar noch froh sein, dass es zur zweiten Sirene “nur” 0:4 steht.

Das Spiel ist damit gelaufen, die Wölfe rennen im Schlussdrittel zwar noch einmal auf das Tor von Madlener an, können die clever verteidigenden Pioneers jedoch selten in Bedrängnis bringen. In der 52. Minute kann Lacroix mit einem Powerplaytreffer (Deflection auf Schlagschuss Andersen) immerhin noch Ergebniskosmetik betreiben, der HCP bleibt jdoch erstmals seit dem 22. November vor eigenem Publikum punktelos.

Weiter geht es am Sonntag um 17.30 Uhr mit einem schwierigen Auswärtsspiel in Linz. Die Wölfe müssen schleunigst den Schalter umlegen und drei Gänge hochschalten, um gegen die Oberösterreicher erstmals in dieser Saison die Oberhand zu behalten und wichtige Punkte im Rennen um die Preplayoffs zu ergattern.

HC Pustertal – Pioneers Vorarlberg 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Referees: E. SEEWALD, SMETANA, Mantovani, Riecken | Zuschauer: 2.746

Goal HCP: 1:4 Lacroix C. (52./PP1)

Goals PIV: 0:1 Maier O. (8.), 0:2 Lundegard J. (14.), 0:3 Woger D. (20.), 0:4 Maier O. (36.)