Aktuelle Seite: Home > Sport > Rad-Straßen-WM in Kigali ohne ÖRV-Männer
Kiesenhofer tritt im WM-Zeitfahren an

Rad-Straßen-WM in Kigali ohne ÖRV-Männer

Dienstag, 16. September 2025 | 13:11 Uhr
Kiesenhofer tritt im WM-Zeitfahren an
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Das auf Bergfahrer zugeschnittene Straßenrennen der Männer zum Abschluss der Rad-WM in Ruandas Hauptstadt Kigali am 28. September geht ohne Österreicher in Szene. Auch im Zeitfahren der männlichen Elite wird es keine rot-weiß-rote Beteiligung geben. Der ÖRV nominierte für die erstmals in Afrika ausgetragenen Titelkämpfe am Dienstag ein lediglich siebenköpfiges Aufgebot (drei Athletinnen, vier Athleten), das von Anna Kiesenhofer angeführt wird.

Die seit heuer nicht mehr im Profi-Rennbetrieb antretende Kiesenhofer wird als einzige Österreicherin zum Auftakt am 21. September das Elite-Zeitfahren der Frauen (31,2 km/460 hm) fahren. Die Tokio-Olympiasiegerin laborierte bis Juli an einer Knieblessur und hat deshalb Trainingsrückstand. Das Straßenrennen am 27. September (164 km/3.300 hm) bestreitet die Steirerin Carina Schrempf. In der U23-Kategorie wurden Tabea Huys bzw. Marco Schrettl nominiert. In der Juniorenklasse sind Michael Hettegger, Heimo Fugger und Valentin Hofer mit dabei.

Christina Schweinberger, die bei der WM vor zwei Jahren in Glasgow Zeitfahr-Bronze geholt hatte, verzichtet und bereitet sich auf die EM Anfang Oktober in Frankreich vor.

Viele Nationen mit reduzierten Kontingenten, Pogacar am Start

Auch andere Nationen schicken wegen der angespannten politischen Situation in Ruanda, der hohen Kosten und der nötigen Impfungen nicht ihre vollen Kontingente nach Ruanda. Etliche Fahrerinnen und Fahrer mit Sprinterqualitäten werden aber aufgrund der außerordentlich schwierigen Strecken fehlen. Nicht so Tadej Pogacar, der Slowene will seinen Titel im Straßenrennen über 268 Kilometer mit 5.500 Höhenmetern verteidigen und wird auch das Zeitfahren bestreiten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
51
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
51
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
44
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
34
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
32
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 