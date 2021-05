Raiffeisen Beachcup 2021: Es geht wieder los

Bozen – Der Sommer steht vor der Tür und die Vorbereitungen für den Raiffeisen Beachcup 2021, das reisende Beachvolleyballturnier in Südtirol, laufen auf Hochtouren. Nach einem Jahr Zwangspause hat die technische Organisation des Ssv Bruneck Volleyball in Zusammenarbeit mit anderen Volleyballvereinen der Provinz die Ärmel hochgekrempelt, um die Beachvolleyballturniere in Südtirol wieder aufleben zu lassen.

“In diesen Monaten haben alle verstanden, wie Sport und körperliche Aktivität zum psychophysischen Wohlbefinden des Menschen beitragen und nun können auch die Beachvolleyball-Fans wieder in den Sand zurückkehren”, so die Organisatoren. “Die Leidenschaft für Beachvolleyball wird bei den Jugendlichen in der Region immer größer und die Vereine SSV Bruneck Volleyball, SV Lana, US La Ila und ASV Tramin, arbeiten ständig daran, unseren Talenten die Möglichkeit zu geben, an hochrangigen Turnieren teilzunehmen”, heißt es weiter.

Bereits am Samstag, den 8. Mai, wurde auf den Plätzen von Bruneck zum ersten Mal in Südtirol eine Etappe des Turniers “Tricolore per Club 2021” ausgetragen, das Finale findet am 5/6. Juni in Bibione statt.

Der Raiffeisen Beachcup startet wieder mit fünf Etappen an fünf verschiedenen Orten in Südtirol, dabei sind Tramin, Olang, St. Kassian, Lana und Bruneck.

Die erste Etappe findet am 12. und 13. Juni in Tramin statt und wird vom ASV Tramin ausgerichtet. Der Samstag ist der Kategorie Männer und Damen gewidmet und der Sonntag den Kategorien U14 und U16.

Die zweite Etappe wird am 26. und 27. Juni in Olang ausgetragen, Gastgeber ist der SSV Bruneck Volleyball. Der erste Tag wird der Mixed-Kategorie gewidmet sein, der zweite der U13 und U15.

St. Kassian darf nicht fehlen und ist die dritte Etappe. Das Turnier wird vom Gastgeber US La Ila am 10. Juli für die Kategorie Damen und am 11. Juli für die Kategorie U16, organisiert.

Die vierte Etappe ist ein Novum und wird vom SV Lana ausgerichtet. Am Samstag, den 24. Juli treten Männer und Damen an und am Sonntag, 25. Juli sind die Plätze für U12, U14 und U16 reserviert.

Das Finale des Turniers, bei dem auch der Titel des Landesmeisters vergeben wird, findet wie immer in Bruneck, auf den sechs Spielfeldern des SSV Bruneck Volleyball, statt. Der Termin ist auf den 7. und 8. August geplant. Alle Kategorien des Turniers werden antreten, Samstag: Männer, Damen und U16; Sonntag: U12, U14, U18.