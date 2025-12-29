Raiffeisen Grand Prix startet mit Slalom

Von: Ivd

Bozen – Mit einem Slalom sind die U14- und U16-Talente am Sonntag in den diesjährigen Raiffeisen Grand Prix gestartet. Außerdem durfte Anna Trocker erstmals im Skiweltcup ran. Und bereits am Dienstag der vergangenen Woche wurden in Predazzo die Junioren-Italienmeister im Skispringen gekürt.

Während die beiden geplanten Slaloms des Raiffeisen Grand Prix am Dorflift in Deutschnofen auf das kommende Wochenende verschoben wurden, konnte in Taisten gefahren werden. In der Altersklasse U14 setzte sich bei den jungen Frauen wie im vergangenen Jahr Mia Molling (TZ Jochtal/1.19,79) durch. Sie verwies ihre Teamkollegin Sofia Lanz (1.23,34) und Lokalmatadorin Mia Niederkofler (Gsiesertal/1.25,27) mit Respektabstand auf die Ränge zwei und drei. Bei den Burschen entschied Alex Lanz (TZ Jochtal/1.20,20) den Slalom für sich, vor Elias Rudifera (Ski Team Alta Badia/1.20,33) und Elia Sabba (3 Zinnen Dolomites/1.24,41).

In der Altersklasse U16 fuhr bei den jungen Frauen Amy Happacher (3 Zinnen Dolomites) in einer eigenen Liga. Ihre Siegerzeit: 1.13,71 Minuten. Rang zwei belegte Isabel Wisthaler (Taisten/1.19,44), Rang drei Lilly Leitner (Kronplatz/1.20,94). Den Slalom der Burschen gewann Felix Tscholl (TZ Jochtal), dem eine Zeit von 1.12,51 Minuten zu Buche stand. Bei der Siegerehrung wurde er von Niklas Happacher (3 Zinnen Dolomites/1.14,98) und Samuele Malucelli (TZ Jochtal/1.15,51) auf dem Podest flankiert. Insgesamt waren rund 130 junge Skirennläuferinnen und -rennläufer am Start.

Anna Trocker mit erfolgreichem Weltcup-Debüt

22 Hundertstelsekunden fehlten Anna Trocker als 32. am Samstag, um sich bei ihrem Weltcupdebüt beim Riesentorlauf am Semmering mit der hohen Startnummer 63 für den zweiten Durchgang zu qualifizieren. Nach dieser Premiere dürfte die 17-Jährige aus Völs wohl bald wieder in der höchsten Rennserie im Alpinen Skisport zu sehen sein – wahrscheinlich sogar schon am Wochenende in Kranjska Gora in Slowenien.

Runggaldier und Gartner sind Italienmeister

Am 23. Dezember wurden auf den Olympiaschanzen in Predazzo die Italienmeister im Skispringen gekürt – gleichzeitig auch ein Test-Event in Hinblick auf die Spiele mit den fünf Ringen. Bei den Juniorinnen gewann Leonie Runggaldier die Goldmedaille, vor ihrer Grödner Landsfrau Anna Senoner und der Friulanerin Ludovica Del Bianco. Damit löste Runggaldier das Ticket für den Weltcup in Villach, wo sie nächste Woche ihr Debüt geben wird. Bei den Junioren setzte sich mit Maximilian Gartner ebenfalls ein Athlet des SC Gröden durch. Dem 18-Jährigen gelangen zwei gleichmäßig starke Sprünge, an denen sich die gesamte Konkurrenz die Zähne ausbiss. Der Trentiner Martin Chenetti wurde Zweiter, Rang drei nahm Manuel Senoner ein – ebenfalls aus Gröden, aber für die Sportgrupper der Finanzwache startend.