Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol: Erster Spieltag

St. Ulrich – Die erst 14-jährige Finja Matuella debütierte heute auf der ITF-Bühne. Sie zeigte eine starke Leistung und obwohl sie 6:2 6:1 verloren hat, kann sie stolz darauf sein, der deutschen Karina Hofbauer drei Games abgenommen zu haben.

Die an Nummer sieben gesetzte Laura Mair (WTA 697) aus Wolkenstein, besiegte Inez Maria Kotlikova aus der Tschechischen Republik mit 6:4 6:1. Der erste Satz war recht ausgeglichen, aber dann schaffte Laura bei 4:4 das Break und danach gleich den Satzgewinn. Im zweiten Satz legte sie einen Gang zu und zwang ihre Gegenerin mit harten Grunschlägen, präzisen Aufschlägen und cleveren Stoppbällen in die Knie. Sie hat sich somit für das Hauptfeld qualifiziert und wird am Dienstag ihr Erstrundenmatch bestreiten.

Im letzten Qualifikationsspiel des heutigen Tages trafen die 17-jährige Sofia Selle aus Cavalese und Marion Viertler aus Schlanders aufeinander. Die Südtirolerin besiegte die junge Sofia Selle, die beim TC Gherdëina in Wolkenstein trainiert, mit 6:3 6:2. Sie trifft am Montag in der letzten Qualifikationsrunde im zweiten Match nach 11:00 auf die Slovakin Sofia Milatova (WTA 702).