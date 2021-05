Raiffeisen Stadt- und Dorfläufe am 6. Juni

Mals – Bereits zum 41. Mal findet in diesem Jahr die beliebte VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflauserie statt. Nachdem im Vorjahr kein Lauf durchgeführt werden konnte, geht die Serie in diesem Jahr mit spannenden Rennen weiter. Den Auftakt macht der Bahnlauf am 6. Juni in Mals.

Die verschiedenen Rennen der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflaufserie sind bereits seit 1980 Pflichtveranstaltungen für viele Laufbegeisterte. Die Laufserie wurde damals vom Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) ins Leben gerufen, um die Leichtathletik in die Peripherie des Landes zu bringen. Die hohen Teilnehmerzahlen der letzten Jahre bezeugen, dass dieses Anfangsziel vollkommen erreicht wurde. In diesem Jahr wird unter Einhaltung der aktuellen Covid-19 Richtlinien eine etwas kürzere, aber dennoch spannende Serie geboten.

„Nach dem Ausfall im Vorjahr ist die Vorfreude auf die verschiedenen Rennen natürlich umso größer. Wir haben in diesem Jahr einen besonderen Mix an Läufen im Programm, die für unsere Laufbegeisterten sicher interessant sind“, freut sich VSS-Referent Reinhold Rogen bereits auf die neue VSS-Laufsaison. Im Programm stehen in diesem Jahr Läufe durch fünf Südtiroler Gemeinden und eine aus dem Trentino.

Den Start macht der Lauf auf der Tartanbahn am 6. Juni in Mals. Der Abstecher auf die Bahn gehört bei der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflaufserie bereits zur Tradition. Der einzige Stadtlauf ist in diesem Jahr am 12. Juni in Glurns. Ein weiterer Traditionsort der Laufserie ist das Rennen durch Sarnthein, welches am 24. Juli stattfindet. In der langen Geschichte der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufe war dieser Austragungsort fast immer mit von der Partie. Im Sinne der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino wird am 22. August auch ein Rennen in Sarnonico angeboten und der beliebte Haider-See-Lauf am 18. September ist ein weiterer Pflichttermin für alle Laufbegeisterten. Den Abschluss macht der Dorflauf in Niederdorf am 10. Oktober.

Alle Termine auf einem Blick:

 Sonntag, 6. Juni 2021 in Mals (Bahnlauf)

 Samstag, 12. Juni 2021 in Glurns

 Samstag, 24. Juli 2021 in Sarnthein

 Sonntag, 22. August 2021 in Sarnonico

 Samstag, 18. September 2021 in St. Valentin auf der Haide

 Sonntag, 10. Oktober 2021 in Niederdorf (Finale)