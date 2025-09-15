Aktuelle Seite: Home > Sport > Raimann feiert mit Colts dramatischen Sieg gegen Denver
Raimann feiert mit Colts dramatischen Sieg gegen Denver

Montag, 15. September 2025 | 09:08 Uhr
Von: apa

Footballer Bernhard Raimann hat mit den Indianapolis Colts nach einer dramatischen Schlussphase gegen die Denver Broncos den zweiten Sieg im zweiten NFL-Saisonspiel gefeiert. Ein verwertetes Fieldgoal mit ablaufender Uhr bescherte dem Team des 27-jährigen Wieners am Sonntag (Ortszeit) den 29:28-Erfolg und damit den besten Saisonstart seit 2009. Die Philadelphia Eagles gewannen indes die Super-Bowl-Neuauflage gegen die Kansas City Chiefs mit 20:17.

In Indianapolis avancierte Spencer Shrader zum Matchwinner, der Kicker verwandelte insgesamt fünf Fieldgoals. Kurz vor dem Spielende sahen die Colts beim Stand von 26:28 schon wie die Verlierer aus, da Shrader einen 60-Yard-Versuch bei auslaufender Spielzeit daneben kickte. Doch eine Strafe der Broncos gab Shrader eine zweite Chance aus 45 Yards, die er nutzte.

Left Tackle Raimann überzeugte vor allem als Blocker bei Läufen von Jonathan Taylor, der Running Back kam auf insgesamt 165 erlaufene Yards. Am Sonntag wartet auf Indianapolis das erste Auswärtsspiel der Saison bei den noch sieglosen Tennessee Titans.

Eagles profitierten von Kelce-Fehler

Die Chiefs gingen gut sieben Monate nach der verlorenen Super Bowl erneut gegen die Eagles als Verlierer vom Platz. Für das Team von Star-Quarterback Patrick Mahomes war es die zweite Niederlage und damit der schlechteste Saisonstart seit 2014. Philadelphia ist angeführt von Spielmacher Jalen Hurts indes weiter makellos. Die Eagles profitierten von einer kritischen Szene mit Travis Kelce. Der Verlobte von Pop-Superstar Taylor Swift konnte im Schlussviertel einen Pass kurz vor der Endzone zu einem möglichen Touchdown nicht festhalten, den Abpraller fing ein Eagles-Verteidiger. Aus diesem Ballbesitzwechsel erzielten die Gäste ihren zweiten Touchdown und sorgten für die Vorentscheidung.

“Ich habe einen Tick zu früh geworfen”, sagte Mahomes und nahm Kelce in Schutz. “Wenn ich den Ball auf seinen Körper werfe, kann er ihn fangen, den Einschlag einstecken und den Touchdown erzielen.” Die Eagles haben saisonübergreifend sieben Spiele in Serie gewonnen und 17 der vergangenen 18 Partien. Dabei war das Team weit von der starken Form aus der vergangenen Saison entfernt – für einen Sieg gegen die Chiefs aber reichte es.

Bengals-Quarterback Burrow droht lange Pause

Einen Rückschlag erlebten auch die Cincinnati Bengals trotz des 31:27-Sieges gegen die Jacksonville Jaguars. Quarterback Joe Burrow verletzte sich laut Medienberichten schwerer und könnte seinem Team monatelang fehlen. Wie die NFL in den sozialen Netzwerken und auch mehrere Medien berichteten, zog sich Burrow wohl einen Bänderriss am großen Zeh zu. Ob er eine Operation benötige, werde noch geprüft. Sein Ersatz Jake Browning führte die Bengals mit zwei Touchdowns noch zum Sieg.

