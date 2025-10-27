Aktuelle Seite: Home > Sport > Raimanns Colts überrollen Tennessee Titans in NFL
Montag, 27. Oktober 2025
Raimanns Colts überrollen Tennessee Titans in NFL
Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann haben ihren Erfolgslauf in der National Football League (NFL) eindrucksvoll fortgesetzt. Das Team um den 28-jährigen Offensive Tackle feierte am Sonntag (Ortszeit) einen 38:14-Kantersieg gegen die Tennessee Titans. Die Colts sind damit das einzige Team der Liga mit sieben Erfolgen in acht Spielen. Für Raimann, der erneut fehlerfrei spielte, wird die erste Play-off-Teilnahme im vierten NFL-Jahr immer wahrscheinlicher.

Bei den Colts überragte einmal mehr Runningback Jonathan Taylor, der zum vierten Mal in dieser Saison drei Touchdowns in einem Spiel erzielte. Quarterback Daniel Jones führte die nach Punkten beste Offensive der NFL zudem mit drei Pässen in die Endzone zum vierten Saisonsieg in Serie. Für die Titans war es hingegen die siebente Niederlage. Die Colts bekommen es am Sonntag mit den Pittsburgh Steelers mit Quarterback-Star Aaron Rodgers zu tun, ehe am 9. November das Gastspiel in Berlin gegen die Atlanta Falcons am Programm steht.

Den ersten Sieg in der achten Woche bejubelten unterdessen die New York Jets, denen beim 39:38-Erfolg gegen die Cincinnati Bengals mit zwei Touchdowns kurz vor Schluss eine Aufholjagd gelang. Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles schrieb mit einem 38:20 gegen die New York Giants den sechsten Sieg an, Quarterback Jalen Hurts warf vier Touchdown-Pässe. Bei den Giants erlitt Rookie-Runningback Cam Skattebo indes eine schwere Knöchelverletzung.

