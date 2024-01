Raphael Mahlknecht rast beim Heimweltcup in Carezza auf das Podium

Karersee – Der FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites hat am Mittwoch mit den ersten beiden von insgesamt vier Sprintrennen begonnen. Elie Nabot aus Frankreich und die Britin Jasmin Taylor triumphierten auf der perfekt präparierten Masarè-Piste. Nicht weniger als die beiden Tagessieger strahlte im Ziel jedoch der Völser Raphael Mahlknecht, der als Zweiter sein bestes Weltcupergebnis einheimste.

Elie Nabot war am Mittwoch im Skigebiet Carezza Dolomites nicht zu biegen. Der 26-jährige Franzose lag nach dem ersten Durchgang in Führung und verteidigte seine Spitzenplatzierung auch in der Entscheidung. Am Ende gewann Nabot, der in beiden Durchgängen eine Strafsekunde kassierte, mit einer Gesamtzeit von 2.12,21 Minuten und durfte sich über seinen insgesamt zweiten Weltcupsieg freuen. 4,69 Sekunden dahinter landete Raphael Mahlknecht, der Lokalmatador, auf dem zweiten Rang. Auf den Skiern äußerst schnell unterwegs, kassierte der 22-Jährige fünf Strafsekunden. Dies tat seiner Freude über das bis dato beste Weltcupergebnis jedoch keinen Abbruch.

„Ich kann es noch gar nicht glauben und bin natürlich überglücklich. Vor allem, weil mir im zweiten Durchgang ein Missgeschick passiert ist und beim Start mein Stock gebrochen ist. Zum Glück konnte mir mein Trainer vor dem Flachteil einen Reservestock reichen. Meine Ziele im zweiten Rennen am Donnerstag? Ich werde versuchen, mit einem klaren Kopf und der gleichen Motivation wie heute (am Mittwoch, Anm. d. Red.) anzutreten“, sagte Mahlknecht nach der Siegerehrung. Das Podium komplettierte mit Yoann Rostolan ein weiterer Franzose, der 4,82 Sekunden auf Nabot einbüßte. Der zweite „Azzurro“ im Teilnehmerfeld – Giacomo Bormolini aus Livigno – belegte Rang neun und durfte sich über sein drittes Top-Ten-Ergebnis im Weltcup in Serie freuen.

Hattrick für die Britin Jasmin Taylor

Bei den Frauen führte kein Weg an Jasmin Taylor vorbei. Die 30-jährige Britin aus Ipswich Suffolk erzielte in 2.24,80 die Tagesbestzeit und war damit 3,84 Sekunden schneller als Ella Strom Eriksen aus Norwegen und 4,54 Sekunden als dessen Landsfrau Kaja Bjoernstad Konow. Für Taylor, die im ersten Lauf satte vier Strafsekunden aufgebrummt bekommen hatte und auch in der Entscheidung nicht ganz fehlerfrei geblieben war (+1), war es der dritte Weltcupsieg in Folge in dieser Saison und der insgesamt zehnte ihrer Karriere. Damit führt sie auch die Gesamtwertung mit dem Punktemaximum an. Italienische Rennläuferin war hingegen keine am Start.

Insgesamt waren 23 Telemarkerinnen und 26 Telemarker aus zwölf verschiedenen Nationen – darunter auch Athleten aus den USA und Kanada – bei den heutigen Sprints des FIS Telemark Weltcups in Carezza Dolomites mit von der Partie. Am Donnerstag, 18. Jänner wird das Event mit zwei weiteren Sprints abgeschlossen. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, der zweite Durchgang ist hingegen für 12.30 Uhr angesetzt.

FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites – Ergebnisse:

Männer:

1.⁠ ⁠Elie Nabot FRA 2.12,21

2.⁠ ⁠Raphael Mahlknecht ITA 2.16,90

3.⁠ ⁠Yoann Rostolan FRA 2.17,03

4.⁠ ⁠Jacob Alveberg NOR 2.19,25

5.⁠ ⁠Alexis Page FRA 2.21,44

Frauen:

1.⁠ ⁠Jasmin Taylor GBR 2.24,80

2.⁠ ⁠Ella Strom Eriksen NOR 2.28,64

3.⁠ ⁠Kaja Bjoernstad Konow NOR 2.29,34

4.⁠ ⁠Laly Chaucheprat FRA 2.31,43

5.⁠ ⁠Augustine Carliez FRA 2.32,49

FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites – Programm:

Donnerstag, 18. Jänner 2024

10.00: Start 1. Durchgang Sprint

12.30: Start 2. Durchgang Sprint