Raptors verlieren ohne Jakob Pöltl gegen Portland

Von: apa

Einmal mehr ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen die Portland Trail Blazers verloren. Der Center aus Wien hatte beim 103:112 zum achten Mal in den vergangenen 15 Partien eine Pause erhalten. Die Kanadier handelten sich gegen Ende des dritten Viertels einen Rückstand ein, den sie nicht mehr wettmachen konnten.

Die von Shaedon Sharpe mit 36 Punkten angeführten Blazers hielten ihre Play-in-Chancen aufrecht. RJ Barrett verbuchte 18 Zähler für die Raptors, die bereits am Freitag ihr vorletztes Heimspiel der Saison bestreiten. Die Kanadier empfangen die Detroit Pistons.

Warriors gewannen bei Lakers

Die Golden State Warriors gewannen den kalifornischen Schlager bei den Los Angeles Lakers mit 123:116 und landeten den vierten Sieg in Folge. Stephen Curry zeichnete für 37 Punkte verantwortlich. LeBron James verbuchte 33 Zähler aufseiten der Gastgeber. Luka Doncic musste sich mit 19 Punkten begnügen und blieb aus der Distanz bei sechs Versuchen ohne Treffer.

Die Memphis Grizzlies stoppten bei Miami Heat eine Serie von vier Pleiten. Mit 110:108 bescherten sie gleichzeitig ihrem finnischen Interimscoach Tuomas Iisalo dessen ersten Sieg. Ja Morant erzielte 30 Punkte und traf in letzter Sekunde zum Endstand. Für Miami reichten 35 Zähler von Tyler Herro nicht zum siebenten Erfolg hintereinander.