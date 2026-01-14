Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im spanischen Cup

Von: apa

Das Trainerdebüt von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid ist mächtig in die Hose gegangen. Die “Königlichen” blamierten sich am Mittwoch mit einer 2:3-Niederlage bei Zweitligist Albacete im spanischen Cup-Achtelfinale. Damit ist eine Chance auf einen Titelgewinn für die “Königlichen” frühzeitig dahin. ÖFB-Star David Alaba wurde in der 65. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Jefte wurde mit einem Doppelpack (82., 94.) zum Matchwinner für Albacete.

Kurz davor hatte Gonzalo Garcia (91.) per Kopf für die Madrilenen ausgeglichen. Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Franco Mastantuono (45.+3) erzielt. Beim entscheidenden Treffer blockte infolge eines Konters Dani Carvajal zuerst einen Schuss von Jefte, attackierte danach aber nicht und ermöglichte dem Stürmer so einen sehenswerten Chip ins lange Eck. Für Real war es der zweite Tiefschlag binnen weniger Tage. Nach dem 2:3 am Sonntag in Jeddah im Supercup-Finale gegen den FC Barcelona hatte Trainer Xabi Alonso gehen müssen.

Das Aus kam auch für Elche. Trotz eines Assists von Abwehrchef David Affengruber zur 1:0-Führung unterlag der LaLiga-Aufsteiger dem Liga-Rivalen Betis Sevilla auswärts 1:2.