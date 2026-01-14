Aktuelle Seite: Home > Sport > Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im spanischen Cup
Für Arbeloa setzte es gleich einen Tiefschlag

Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im spanischen Cup

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 23:12 Uhr
Für Arbeloa setzte es gleich einen Tiefschlag
APA/APA/AFP/OSCAR DEL POZO
Schriftgröße

Von: apa

Das Trainerdebüt von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid ist mächtig in die Hose gegangen. Die “Königlichen” blamierten sich am Mittwoch mit einer 2:3-Niederlage bei Zweitligist Albacete im spanischen Cup-Achtelfinale. Damit ist eine Chance auf einen Titelgewinn für die “Königlichen” frühzeitig dahin. ÖFB-Star David Alaba wurde in der 65. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Jefte wurde mit einem Doppelpack (82., 94.) zum Matchwinner für Albacete.

Kurz davor hatte Gonzalo Garcia (91.) per Kopf für die Madrilenen ausgeglichen. Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Franco Mastantuono (45.+3) erzielt. Beim entscheidenden Treffer blockte infolge eines Konters Dani Carvajal zuerst einen Schuss von Jefte, attackierte danach aber nicht und ermöglichte dem Stürmer so einen sehenswerten Chip ins lange Eck. Für Real war es der zweite Tiefschlag binnen weniger Tage. Nach dem 2:3 am Sonntag in Jeddah im Supercup-Finale gegen den FC Barcelona hatte Trainer Xabi Alonso gehen müssen.

Das Aus kam auch für Elche. Trotz eines Assists von Abwehrchef David Affengruber zur 1:0-Führung unterlag der LaLiga-Aufsteiger dem Liga-Rivalen Betis Sevilla auswärts 1:2.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
56
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
51
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
49
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
34
Sicherer Job – leeres Sparschwein
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
30
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 