Aktuelle Seite: Home > Sport > Real kassiert LaLiga-Rückschlag – 0:2 gegen Celta Vigo
Affengruber und Co. spielten zu Null

Real kassiert LaLiga-Rückschlag – 0:2 gegen Celta Vigo

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 23:18 Uhr
Affengruber und Co. spielten zu Null
APA/APA/AFP/JOSE JORDAN
Schriftgröße

Von: apa

Für Real Madrid läuft es im Titelkampf der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter nicht rund. Die “Königlichen” kassierten am Sonntag im Heimspiel gegen Celta Vigo eine 0:2-Niederlage und haben damit nur eines der jüngsten fünf Ligaspiele gewinnen können. Der Rückstand des Zweiten auf Tabellenführer FC Barcelona wuchs nach dem 16. Saisonspiel auf vier Punkte an. ÖFB-Star David Alaba wurde von Trainer Xabi Alonso einmal mehr nicht in den Matchkader berufen.

Williot Swedberg wurde mit einem Doppelpack (53., 93.) im Estadio Bernabeu zum Helden. Real verlor erstmals seit 18. Jänner 2017 (Cup) ein Pflichtspiel gegen Celta Vigo, das in der Tabelle Zehnter ist. Die Gastgeber beendeten die Partie nach einer Ampelkarte für Fran Garcia (64.) und einem Ausschluss von Alvaro Carreras (92.) nach einem Tumult in doppelter Unterzahl.

Elche kehrte nach einem Zwischentief auf die Siegerstraße zurück. Nach sieben sieglosen LaLiga-Auftritten setzten sich Abwehrchef David Affengruber und Co. gegen Nachzügler Girona mit 3:0 durch. Dank des vierten Saisonsiegs ist der Aufsteiger, der schon siebenmal die Punkte geteilt hat, als Neunter wieder unter den Top Ten vertreten. Affengruber spielte bei den Hausherren durch.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
55
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
54
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Kommentare
42
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
41
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
36
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 