Aktuelle Seite: Home > Sport > Real kommt bei Rayo nicht über 0:0 hinaus – Barcelona siegt
Reals Bellingham hatte gegen Rayo ein schweres Spiel

Real kommt bei Rayo nicht über 0:0 hinaus – Barcelona siegt

Sonntag, 09. November 2025 | 23:09 Uhr
Reals Bellingham hatte gegen Rayo ein schweres Spiel
APA/APA/AFP/THOMAS COEX
Schriftgröße

Von: apa

Real Madrid ist mit ÖFB-Star David Alaba auf der Ersatzbank im Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Der Vorsprung von Spaniens Fußball-Rekordmeister an der Tabellenspitze von LaLiga auf Rivale FC Barcelona schmolz damit auf drei Zähler. Robert Lewandowski traf beim 4:2 der Katalanen bei Celta Vigo dreimal.

In Madrids Vorstadt brachte der Außenseiter Real durchaus in Bedrängnis. Der Favorit hatte zwar Chancen auf den Sieg, insgesamt zeigte die Elf von Trainer Xabi Alonso aber eine enttäuschende Vorstellung. Bei Rayo blieb Real damit im vierten Jahr in Folge ohne ein Erfolgserlebnis.

Barcelona lieferte in Vigo in der ersten Halbzeit wieder eine unterhaltsame Vorstellung ab. Lewandowski traf vom Elferpunkt (10.) und erzielte später das 2:1 (37.). Celta gelang zweimal der Ausgleich, ehe Lamine Yamal in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch zum 3:2 abschloss. Lewandowski gelang mit seinem dritten Treffer (73.) dann die Vorentscheidung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
88
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
56
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
47
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
36
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
34
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 