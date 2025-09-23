Aktuelle Seite: Home > Sport > Real Madrid gewinnt auch 6. Ligaspiel – 4:1 bei Levante
Mbappe jubelte mit seinem Coach

Real Madrid gewinnt auch 6. Ligaspiel – 4:1 bei Levante

Dienstag, 23. September 2025 | 23:37 Uhr
Mbappe jubelte mit seinem Coach
APA/APA/AFP/JOSE JORDAN
Schriftgröße

Von: apa

Real Madrid hat die Siegesserie in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Dienstag prolongiert. Die von Xabi Alonso gecoachten “Königlichen” bezwangen mit dem in der 82. Minute als Innenverteidiger eingewechselten ÖFB-Star David Alaba Levante auswärts mit 4:1 und gewannen damit auch ihr sechstes LaLiga-Saisonspiel. Der Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona wurde zumindest bis Donnerstag auf fünf Punkte ausgebaut, da sind die Katalanen bei Real Oviedo zu Gast.

Vinicius Junior (28.) brachte den Tabellenführer mit einem sehenswerten Außenristschuss ins lange Eck in Führung, Franco Mastantuono (38.) legte noch vor der Pause nach. Nach dem Anschlusstreffer von Etta Eyong (54.) machte Kylian Mbappe mit einem Doppelpack (64./Elfmeter, 66.) alles klar. Den selbst herausgeholten Strafstoß verwertete der Stürmerstar in Panenka-Manier.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
126
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Kommentare
97
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
94
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
86
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
46
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 