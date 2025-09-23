Real Madrid gewinnt auch 6. Ligaspiel – 4:1 bei Levante

Von: apa

Real Madrid hat die Siegesserie in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Dienstag prolongiert. Die von Xabi Alonso gecoachten “Königlichen” bezwangen mit dem in der 82. Minute als Innenverteidiger eingewechselten ÖFB-Star David Alaba Levante auswärts mit 4:1 und gewannen damit auch ihr sechstes LaLiga-Saisonspiel. Der Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona wurde zumindest bis Donnerstag auf fünf Punkte ausgebaut, da sind die Katalanen bei Real Oviedo zu Gast.

Vinicius Junior (28.) brachte den Tabellenführer mit einem sehenswerten Außenristschuss ins lange Eck in Führung, Franco Mastantuono (38.) legte noch vor der Pause nach. Nach dem Anschlusstreffer von Etta Eyong (54.) machte Kylian Mbappe mit einem Doppelpack (64./Elfmeter, 66.) alles klar. Den selbst herausgeholten Strafstoß verwertete der Stürmerstar in Panenka-Manier.