Real nach Elferkrimi gegen Atletico im CL-Viertelfinale

Von: apa

Titelverteidiger Real Madrid ist am Mittwoch in einem wahren Krimi ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Der Rekordsieger rang den Stadtrivalen Atletico im Elfmeterschießen nieder. Atletico hatte Reals 2:1-Sieg aus dem Hinspiel mit einem 1:0 wettgemacht. David Alaba saß bei Real auf der Ersatzbank. Borussia Dortmund erkämpfte sich mit Marcel Sabitzer mit einem 2:1-Sieg in Lille Duelle mit dem FC Barcelona. Im Viertelfinale stehen auch Arsenal und Aston Villa.

Alaba, der in der Liga am Wochenende erstmals seit seiner Ende 2023 erlittenen schweren Knieverletzung durchgespielt hatte, kam wie im Hinspiel nicht zum Einsatz. Reals Innenverteidiger-Duo bildeten wie erwartet Antonio Rüdiger und Raul Asencio. Der Vorsprung aus der Vorwoche war allerdings bereits nach 27 Sekunden dahin. Nach einem Querpass von Rodrigo De Paul drückte der Engländer Conor Gallagher den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Kuriose Szene im Elferschießen

Real erholte sich von dem frühen Schock nur langsam. Atletico war vor der Pause trotz deutlich weniger Ballbesitz die etwas gefährlichere Mannschaft, machte die Räume eng und den “Königlichen” das Leben schwer. Real wurde nach Seitenwechsel aktiver. Die erste nennenswerte Aktion von Kylian Mbappe zwang dessen französischen Landsmann Clement Lenglet zu einem Elfmeterfoul. Den Strafstoß nebelte Vinicius jr. aber deutlich am Kreuzeck vorbei (70.). Es war der erste Elfmeter, den der Brasilianer im Real-Dress ungenutzt ließ.

In der Verlängerung kam keines der beiden Teams entscheidend durch. Das Elfmeterschießen war nicht frei von Kontroversen. Der Versuch von Julian Alvarez ging zwar ins Tor, zählte nach Einschreiten des Video-Assistenten (VAR) aber nicht. Atleticos Hinspiel-Torschütze war ausgerutscht und hatte den Ball minimal mit dem linken Schuh berührt, ehe er ihn mit dem rechten Fuß versenkte. Bei Real vergab der eingewechselte Lucas Vazquez, Atleticos Marcos Llorente schoss an die Latte. Den entscheidenden Ball brachte Rüdiger mit einigem Glück im Tor unter. Atletico-Torhüter Jan Oblak hätte den Schuss beinahe gehalten.

Real entschied damit auch den sechsten K.o.-Vergleich mit Atletico in Meistercup bzw. Champions League für sich. Bereits im Finale 2016 hatten die “Königlichen” im Elfmeterschießen gegen den Stadtrivalen die Oberhand behalten. Im Viertelfinale trifft der spanische Meister nun auf Arsenal.

Dortmund drehte Partie in Lille

Dortmund hatte in Lille zu kämpfen. Der kriselnde Vorjahresfinalist verschlief den Start nach dem 1:1 im Hinspiel komplett und kassierte ein frühes Slapstick-Gegentor (5.). Nach einem Ballverlust von Karim Adeyemi kam der Ball zwischen den Beinen von BVB-Verteidiger Waldemar Anton hindurch zu Jonathan David. Lilles Stürmerstar traf ebenfalls zwischen die Beine des leicht abfälschenden Nico Schlotterbeck – und auch Dortmunds Goalie Gregor Kobel kassierte ein böse aussehendes “Gurkerl”. Für David war es bereits das siebente Saisontor in der Königsklasse.

Der BVB ließ bereits in der ersten Hälfte mehrere gute Ausgleichschancen liegen. Nach der Pause half ein glücklicher Elferpfiff: Nach einem höchstens minimalen Stoß des Ex-Dortmunders Thomas Meunier an Serhou Guirassy verwertete Emre Can (54.). Für die Entscheidung sorgte Maximilian Beier, der den Ball nach Zuspiel von Guirassy sehenswert unter die Latte knallte (65.). Sabitzer spielte im Mittelfeld durch. Die Partie war wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan bereits nach acht Minuten – kurz nach Sonnenuntergang – für eine Trinkpause unterbrochen worden.

Arsenal und Aston Villa ungefährdet

Die englischen Clubs Arsenal und Aston Villa hatten vor einer Woche mit deutlichen Auswärtssiegen den Grundstein zum Aufstieg gelegt und fixierten diesen nun zu Hause. Arsenal kam nach dem 7:1 im Hinspiel bei PSV Eindhoven mit einer Rotationself im eigenen Stadion zu einem 2:2. Oleksandr Zinchenko (6.) und Declan Rice (37.) brachten die Londoner zweimal in Führung, Ivan Perisic (18.) und Couhaib Driouech (70.) gelang für den niederländischen Meister jeweils der Ausgleich.

Arsenal steht wie im Vorjahr in der Runde der letzten acht Teams. Aston Villa dagegen erreichte diese Phase im wichtigsten europäischen Clubbewerb zum ersten Mal seit 1983. Der Traditionsclub aus Birmingham gewann nach dem 3:1 im Hinspiel bei Club Brügge zu Hause 3:0. Belgiens Meister schwächte sich mit Rot für Kyriani Sabbe wegen einer Notbremse gegen Marcus Rashford früh selbst (17.). Die Tore für Villa erzielten Marco Asensio (50., 61.) und Ian Maatsen (57.). Die Engländer bekommen es im Viertelfinale nun mit Paris Saint-Germain zu tun.