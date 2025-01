Real rechnet mit Alaba-Comeback und siegt in Valencia

Von: apa

David Alaba steht bei Real Madrid vor einem Comeback. Die Rückkehr des österreichischen Teamkapitäns wird konkreter, in gut zwei Wochen soll der 32-Jährige wieder für den Champions-League-Sieger einlaufen. Ohne den Wiener siegte Real am Freitagabend dank eines Tores von Jude Bellingham in der 95. Minute bei Nachzügler Valencia mit 2:1 und übernahm damit die Tabellenführung.

“In der nächsten Woche wird er anfangen, an Spielen im Training teilzunehmen, und um den 20. Jänner könnte er wieder eingesetzt werden”, erklärte Real-Trainer Carlo Ancelotti in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Läuft alles glatt, könnte Alaba im LaLiga-Heimspiel am 19. Jänner gegen Las Palmas oder drei Tage später gegen Red Bull Salzburg sein Comeback nach 13-monatiger Verletzungspause geben. Die Salzburger gastieren am 22. Jänner in der Champions League im Bernabeu-Stadion.

Trainer freut sich auf baldiges Alaba-Comeback

Ancelotti sehnt die Rückkehr seines Abwehrchefs schon herbei. “Der Kader ist nahezu vollständig, und es wird mehr Rotationen geben, vor allem in der Abwehr, sobald Alaba zurückkehrt. Das ist die Position, auf der wir am meisten gelitten haben. Das wird uns helfen”, erklärte der Italiener. Alaba hat sich am 17. Dezember 2023 das Kreuzband im linken Knie gerissen und hat seither kein Spiel bestritten.

Sportlich läuft es für Real. Der Sieg in Valencia war aber hart erarbeitet. Hugo Duro brachte den Außenseiter in der 27. Minute voran, Reals Mühen blieben zunächst unbelohnt. Bellingham vergab nach einem Vergehen an Kylian Mbappe vom Elfmeterpunkt (55.), ehe ein Tor des französischen Stürmerstars wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen wurde (59.). Vinicius Jr. sah nach einer Tätlichkeit an Valencias Torhüter Stale Dimitrievski darüber hinaus die Rote Karte (79.).

Bellingham mit Siegestor nach Elfer-Fehlschuss

Dem wenige Minuten davor eingewechselten Altmeister Luka Modric (85.) gelang in Unterzahl aber das 1:1, ehe Bellingham einen Patzer des Außenseiters tief in der Nachspielzeit noch zum Siegestor ausnutzte. Real liegt in der Tabelle nun zwei Punkte vor Atletico, hat aber eine Partie mehr bestritten.