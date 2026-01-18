Aktuelle Seite: Home > Sport > Real Sociedad beendet Siegesserie des FC Barcelona
Real Sociedad beendet Siegesserie des FC Barcelona

Sonntag, 18. Januar 2026 | 23:09 Uhr
APA/APA/AFP/ANDER GILLENEA
Von: apa

Die Erfolgsserie des FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft ist gerissen. Die Katalanen verloren am Sonntag in San Sebastian gegen Real Sociedad mit 1:2 (0:1) und mussten sich erstmals seit 26. Oktober bzw. neun LaLiga-Siegen hintereinander wieder einmal geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hat an der Tabellenspitze damit nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid, der am Vortag gegen Levante 2:0 gewonnen hat.

Mikel Oyarzabal brachte die Basken in der 32. Minute in Führung, als er eine Flanke von Concalo Guedes direkt nahm und technisch perfekt versenkte. Barcelona erspielte sich danach eine Vielzahl von Chancen. Unmittelbar nach der Pause traf Dani Olmo nur die Stange (47.) und vergab zwei Minuten später die nächste Riesenchance. Einen Kopfball von Robert Lewandowski (66.) lenkte Torhüter Alex Remiro an die Latte.

Marcus Rashford machte es besser, er versenkte seinen Kopfball zum Ausgleich (70.). Der hielt aber nur eine Minute, Guedes traf zum 2:1 (71.). Barca hatte danach zunächst Glück, nicht noch höher zurückzuliegen, und danach Pech, dass ein Kopfball von Jules Kounde (85.) wieder nur an der Latte und ein direkter Eckball (93.) nur an der Stange landete.

