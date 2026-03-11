Aktuelle Seite: Home > Sport > Reanimierter KAC-Spieler Murray in “stabilem Zustand”
Bangen um KAC-Verteidiger Murray

Reanimierter KAC-Spieler Murray in “stabilem Zustand”

Mittwoch, 11. März 2026 | 13:03 Uhr
Bangen um KAC-Verteidiger Murray
APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Der am Dienstag im ersten Viertelfinalspiel der ICE-Eishockey-Liga gegen Fehervar reanimierte KAC-Verteidiger Jordan Murray befindet sich in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf und “stabilem Zustand”. Das teilten die Kärntner am Mittwochvormittag mit. Der 33-jährige Kanadier war in der 18. Minute beim Stand von 1:0 für die Kärntner Gastgeber auf der Spielerbank kollabiert und nach erfolgreicher Reanimierung ins Klinikum Klagenfurt transportiert worden.

Murray verlor erst das Bewusstsein und dann auch die Vitalzeichen, wurde von den Vereinsärzten Hannes Florianz und Günther Bachler sowie anwesenden (Notfall-) Medizinern und Medizinerinnen sowie Sanitätern und Sanitäterinnen minutenlang reanimiert und konnte in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden. “Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei den zahlreichen medizinischen Helferinnen und Helfern für deren rasches, entschlossenes und letztlich rettendes Handeln.”

Wie Liga und KAC mitteilten, werden die für den (morgigen) Donnerstag und Samstag angesetzten Spiele zwei und drei der “best of seven”-Serie nicht stattfinden. Die Liga plane, auf ein “verkürztes Format” umzustellen, hieß es weiter. Das erste Spiel dieser Serie werde am kommenden Montag, 16. März, in Klagenfurt über die Bühne gehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Kommentare
46
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Kommentare
45
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Kommentare
37
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Kommentare
30
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Streit um Teilung der Macht nach Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
28
Streit um Teilung der Macht nach Wahl in Baden-Württemberg
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 