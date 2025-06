Red Bull X-Alps zu Gast auf Meran 2000 und in Schenna

Von: Ivd

Schenna – Mit einem Ruck reißt sich der Paragleiter vom Berg, als wäre es eine Kampfansage. Unter ihm nur noch das Meraner Land, dazu die körperliche und mentale Herausforderung. Der Gleitschirm öffnet sich, segelt durch die Lüfte. Zwei rote Bullen sind darauf zu sehen. 35 Athletinnen und Athleten, fünf Länder, 1.200 Kilometer und das nach eigenen Aussagen härteste Abenteuerrennen der Welt.

Von 15. bis 27. Juni 2025 finden zum 12. Mal die Red Bull X-Alps statt. Beim Wettbewerb überqueren die Hike-and-Fly-Athletinnen und Athleten nur mit Paragleiter und zu Fuß die Alpen. Dabei wandern, laufen und fliegen sie bis zu 150 Kilometer pro Tag und überwinden dabei täglich bis zu 4.000 Höhenmeter.

In diesem Jahr stellen sich 35 Frauen und Männer aus 17 Nationen den extremen Aufgaben und mitunter ebenso krassen Wetterbedingungen. Die 1.283 Kilometer umfassende Strecke ist die längste in der Geschichte des Rennens und verläuft durch Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien und die Schweiz. Start ist in Kitzbühel in Tirol, das Ziel erreichen die Sportfreaks nach knapp zwei Wochen auf einem schwimmenden Floß inmitten des Zeller Sees in Zell/Salzburger Land.

Turnpoint vier und fünf: Meran 2000 und Schenna

Die Kuhleitenhütte auf Meran 2000 und Schenna zählen in diesem Jahr zu den offiziellen Turnpoints der Red Bull X-Alps. Die Athletinnen und Athleten müssen dabei zunächst den Heini-Holzer-Klettersteig am Ifinger bezwingen, bevor sie zwei Turnpoints passieren: Einer davon befindet sich direkt neben der Kuhleitenhütte auf 2.361 Höhenmetern, der zweite liegt nur wenige Flugminuten entfernt in Schenna.

Begleitend zum Rennen findet vom 14. bis 19. Juni ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm statt: Die X-Days sprechen sowohl Sportbegeisterte als auch Familien an. Besuchern erwartet eine spannende Mischung aus Outdoor-Aktivitäten, Filmvorführungen und besonderen Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten aus der Welt des Extremsports. So berichten etwa die Schenner Extremsportler Matthias und Jakob Weger in einem eindrucksvollen Filmvortrag am 16. Juni von ihren Abenteuern.

Die renommierte Südtiroler Bergsteigerin Tamara Lunger gibt bei einem Multivisionsvortrag am 17. Juni exklusive Einblicke in ihr Leben und steht anschließend für ein Meet & Mai 2025 Greet zur Verfügung. Ein weiteres Highlight ist die Filmvorführung „Metal on Streif – Dominik Paris in Kitzbühel“, gefolgt von einer Autogrammstunde des Skistars. Auch für junge Entdecker wird einiges geboten: Eine abenteuerliche Schnitzeljagd am 15. Juni führt von der Bergstation Meran 2000 bis zur Kuhleitenhütte, wo eine kleine Überraschung, eine stärkende Jause und Live-Musik der Santoni Family warten. Im Rahmen eines stimmungsvollen Sommerabends am 18. Juni mit Red Bull Special Edition sorgen LiveMusik der Band „The Blokes“, eine spektakuläre Flugshow, ein Flugsimulator-Erlebnis sowie der Ausschank der Föhnflieger Schenna für unvergessliche Momente.

Sportlich ambitionierte Gäste dürfen sich weitere besondere Angebote freuen, wie spektakuläre Sonnenaufgangsflüge, Gleitschirmflüge mit Zwischenstopp am Berg, Benefizflüge zugunsten von „Südtirol Hilft“ sowie die Hike & Fly Fun Challenge, die es ermöglicht, wie die Profis verschiedene Turnpoints zu passieren. Kulinarische Highlights wie das Grill & Chill auf der Kuhleitenhütte oder die Red Bull Aperitivi im Dorfzentrum von Schenna runden das Programm ab. Nach dem ereignisreichen Zwischenstopp in Südtirol führt die Route der Athletinnen und Athleten weiter Richtung Schweiz – mit Blick auf die nächste Etappe eines Rennens, das Abenteuer, Ausdauer und Naturerlebnis auf einzigartige Weise vereint.