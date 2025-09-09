Aktuelle Seite: Home > Sport > Reinbacher und Rohrer starten Vorbereitung bei Montreal
Dienstag, 09. September 2025 | 09:53 Uhr
Von: apa

Für Verteidiger David Reinbacher und Stürmer Vinzenz Rohrer beginnt am Mittwoch der Kampf um einen Platz im NHL-Kader der Montreal Canadiens. Die beiden Vorarlberger absolvieren beim Club der nordamerikanischen Eishockeyliga das einwöchige Rookie-Camp, in dem am 13. und 14. September auch Testspiele gegen die Talente der Winnipeg Jets und Toronto Maple Leafs auf dem Programm stehen.

Der 20-jährige Reinbacher, im Draft 2023 an Nummer fünf gewählt, ist bereits zum dritten Mal im Rookie-Camp dabei. Der großgewachsene Abwehrspieler hatte sich im Oktober des vergangenen Jahres eine schwere Knieverletzung zugezogen, gab im Frühjahr im Farmteam Laval Rocket ein Comeback und überzeugte auf dem Weg ins AHL-Halbfinale.

Rohrer, seit (heutigem) Dienstag 21 Jahre alt, hat sich mit starken Leistungen in der Schweizer Liga für Meister ZSC Zürich Lions und dem österreichischen Nationalteam, das bei der WM das Viertelfinale erreichte, für die Canadiens empfohlen. Im Juni unterzeichnete der schnelle Stürmer, der im Draft 2022 an Nummer 75 ausgewählt worden ist, einen Einstiegsvertrag über drei Jahre.

