Rekord eingestellt: Evelin Lanthaler feiert in Mariazell ihren 55. Weltcupsieg

Von: mk

Mariazell – Rodel-Königin Evelin Lanthaler (ITA) schnappt sich einen Rekord nach dem anderen. Am Sonntag feierte die 33-Jährige ihren 55. Weltcupsieg und stellte damit den Rekord von Ekaterina Lavrenteva (RUS) ein.

Mit Bestzeit in beiden Läufen stürmte Evelin Lanthaler an die Spitze der ewigen Bestenliste und holte ungefährdet ihren 55. Weltcupsieg mit einer Gesamtzeit von 1.42,43 Minuten. Damit stellte Lanthaler die Bestmarke von Ekaterina Lavrenteva ein, in zwei Wochen in Umhausen (AUT) kann Lanthaler die alleinige Rekordhalterin werden. Bereits bei den Weltmeisterschaften in Kühtai (AUT) löste die Südtirolerin mit ihrem fünften WM-Titel im Einsitzer der Frauen die Russin als Rekordhalterin ab. „Mit sind heute zwei sehr gute Läufe gelungen, ich hatte Spaß am Rodeln. Natürlich freut mich dieser Blick auf die Statistik, mein Ziel sind nicht die Rekorde, ich will einfach eine gute Leistung zeigen und Rennen gewinnen“, erklärte die Seriensiegerin im Ziel. Ihren ersten Podestplatz im FIL Weltcup sicherte sich Jenny Castiglioni (ITA/+0,71 Sekunden), vor Tina Unterberger (AUT/+1,13), die im zweiten Lauf mit Lanthaler Bestzeit fuhr und sich so von Zwischenrang sechs aufs Podest katapultierte.

In der Gesamtwertung führt Lanthaler mit 400 Punkten, neue Zweite mit 265 Punkten ist Unterberger, Daniela Mittermair (ITA/239) ist auf Platz drei abgerutscht.

Florian Clara wieder ganz oben

Lokalmatador und Weltmeister Michael Scheikl (AUT) lockte zahlreiche Zuschauer an die wegen des Tauwetters etwas verkürzte Rodelbahn am Sigmundsberg, doch einen Heimsieg bekamen die Fans nicht zu sehen. Florian Clara (ITA), der nach 18 Jahren im Weltcup vor zwei Wochen in Laas/Lasa (ITA) seinen ersten Weltcupsieg feierte, lieferte erneut ab und feierte mit einer Gesamtzeit von 1.41,36 Minuten seinen zweiten Weltcupsieg. Auf Platz zwei landete sein früherer Doppel-Partner Patrick Pigneter (ITA/+0,46 Sekunden), vor Fabian Achenrainer (AUT/+0,66), der u.a. 2020 in Mariazell Junioren-Weltmeister wurde. Für den 24-Jährigen ist es der erste Podestplatz im Einsitzer im Weltcup. „Schade, dass es bei der WM nicht mit einer Medaille geklappt hat, aber immerhin weiß ich jetzt scheinbar, wie man Weltcuprennen gewinnt“, scherzte Clara, der nach dem Sieg auf einer seiner Lieblingsbahnen mit jetzt 330 Punkten auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen hat, vor Scheikl (325) und Alex Oberhofer (ITA/262).

Der FIL Weltcup im Naturbahnrodeln vom 7. bis 9. Februar in Umhausen mit dem fünften Weltcup und dem Eliminator weiter.

Top-3 Einsitzer Damen, Mariazell

1. Evelin Lanthaler (ITA) 1.42,43 Minuten

2. Jenny Castiglioni (ITA) +0,71 Sekunden

3. Tina Unterberger (AUT) +1,13

Top-3 Einsitzer Herren, Mariazell

1. Florian Clara (ITA) 1.41,36 Minuten

2. Patrick Pigneter (ITA) +0,46

3. Fabian Achenrainer (AUT) +0,66