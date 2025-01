Rekord-Teilnahme bei Eisi-Tour

Von: mk

Bozen – Die vierte Ausgabe der Eisi-Tour ist ein voller Erfolg. Das Projekt, welches vom Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) im Jahr 2021 gemeinsam mit dem Landeskomitee der FISG, sowie der Pädagogischen Abteilungen der Südtiroler Bildungsdirektionen und der Unione società sportive altoatesine (USSA) organisiert wird, kann in der aktuellen Ausgabe Rekordzahlen vorweisen.

Unglaubliche 255 Schulklassen mit 2.809 Kindern nehmen an der vierten Ausgabe der Eisi-Tour teil. „Als wir vor mittlerweile vier Jahren mit dem Projekt gestartet sind, konnten wir uns einen solchen Erfolg nicht erträumen“, freuten sich VSS-Präsident Paul Romen und FISG-Landeskomitee-Präsident Stefan Zisser im Rahmen der Präsentation am Eislaufplatz von Jenesien. Der größte Erfolg für die Projektträger ist es aber ohnehin in die strahlenden Kinderaugen während jedem Tourstopp schauen zu können.

Im Zeitraum vom 6. November 2024 bis zum 20. Februar 2025 absolviert das Team rund um Projektleiter Michael Mair 145 Einheiten in ganz Südtirol. „Auf unserer Tour sehen wir das ganze Land, vom Tartscher Bichl bis Toblach, von Kampill bis Gossensass und natürlich sind und waren wir auch im Südtiroler Unterland und in den Städten unterwegs“, erklärte Mair, der auch das pädagogische Konzept der Eisi-Tour entwickelt hat. „Projektleiter Michael Mair und seinem Team gebührt unser größter Dank, ihr Einsatz ist herausragend und die Kinder sind jedes Mal begeistert. Für uns war es daher klar, dass wir dieses Projekt fortführen müssen“, so Romen und Zisser.

Gemeinsames Ziel der Eisi-Tour ist es auch die Vereine vor Ort miteinzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, das Projekt mit den jeweiligen Schulen autonom weiterzuführen. Auch dadurch wird der langfristige Erfolg des Projektes sowie eine erfolgreiche Kooperation zwischen Schule und Sportverein garantiert.