Rekordvertrag für Bills-Quarterback Josh Allen

Von: APA/dpa/Reuters

Quarterback Josh Allen hat sich mit den Buffalo Bills auf einen neuen Vertrag geeinigt und bekommt laut US-Medien so viel Geld garantiert wie kein anderer Football-Profi vor ihm. Der in der abgelaufenen Saison zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählte Spielmacher erhält von seinem Club fix 250 Millionen Dollar. Der neue Vertrag gilt laut Bills bis 2030. Der 28-Jährige kann bis zu 330 Mio. Dollar verdienen, das sind 55 Mio. pro Jahr – das zweithöchste jährliche Salär in der NFL.

Allen ist der wichtigste Spieler der Bills. Er hat sein Team sechs Jahre in Serie in die Play-offs geführt, eine Super-Bowl-Teilnahme gelang allerdings bisher noch nicht.