Rekordvertrag über 240 Mio. für Dallas-Quarterback Prescott

Von: APA/Reuters

Dak Prescott, Quarterback der Dallas Cowboys, ist ab sofort der bestbezahlte Spieler in der Geschichte der NFL. Die Texaner statteten den 31-Jährigen mit einem neuen Vier-Jahres-Vertrag über 240 Millionen Dollar (216 Mio. Euro) aus. Von den Bezügen sind 231 Mio. Dollar garantiert. Dieser Wert sowie das durchschnittliche Jahressalär von 60 Mio. sind Rekordwerte. “Ich hoffe, dass wir nun nicht mehr darüber sprechen müssen”, sagte Prescott am Sonntag.

Die Vertragsverlängerung war schon seit Wochen erwartet worden. 80 Millionen Dollar erhält Prescott bei Vertragsunterschrift als sogenannten “signing bonus”. Der dreifache Pro-Bowler bricht mit dem neuen Kontrakt in neue NFL-Sphären vor und überflügelt die bisherigen Spitzenverdiener seiner Zunft. “Jetzt können wir einfach nach vorne schauen und uns auf das Team und den Erfolg konzentrieren, den wir haben wollen und auf den wir hinarbeiten”, erklärte Prescott, der mit Dallas am Sonntag mit einem 33:17-Sieg bei den Cleveland Browns in seine neunte NFL-Saison startete.

Für die Cowboys ist es die zweite hochkarätige Vertragsverlängerung binnen weniger Tage. Zuvor war Prescotts Lieblings-Anspielstation CeeDee Lamb um ebenfalls vier Jahre verlängert worden. Der Passempfänger musste sich allerdings mit 136 Mio. Dollar “begnügen”.